Могут ли мобилизовать двух членов семьи во время военного положения в Украине: разъяснение

В Украине во время общей мобилизации, прежде всего, призывают граждан с опытом прохождения военной службы или боевых действий. Иногда в ряды войска попадают два брата, отец и сын или муж и жена.

Видео дня

Ведь фактически во время военного положения мобилизовать могут и двух членов одной семьи, или же родные идут в ВСУ добровольцами. OBOZREVATEL рассказывает, что об этом говорит законодательство.

Так, в законах Украины, которые регулируют вопросы мобилизации, призыва и военной службы, нет конкретных разъяснений по поводу запрета брать в армию лишь определенное количество людей из одной семьи.

Фактически в ряды ВСУ могут вступить и военнообязанные мужчины, и женщины. То есть из одной семьи мобилизовать могут всех лиц 18-60 лет – например, мужа, жену и их совершеннолетних детей.

"На практике пока подобного не случалось, впрочем, на уровне закона это не проблема. Хотя из всех правил существуют исключения: в случае мобилизации запрет призыва затронет близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести", – отметил юрист Ростислав Кравец.

Согласно законодательству, не подлежат мобилизации во время военного положения в Украине мужчины и женщины, у которых война уже забрала родных: кого-то из супругов, детей, родителей или дедушку или бабушку.

Так же мобилизации не попадают те украинцы, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка, а их муж или жена уже проходят военную службу. Такую категорию лиц к нормам законодательства добавили только в апреле прошлого года.

Детальнее о том, какие граждане в Украине не подлежат призыву, узнавайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, военное положение и мобилизацию в Украине должны продлить по меньшей мере до середины августа 2023 года. Кого в это время призовут в ВСУ в первую очередь и всех ли отправляют на фронт, – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!