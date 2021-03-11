В сети появились запрещенные фотографии реальной жизни в СССР

В сети опубликовали фото повседневной жизни людей эпохи СССР, на которых показан досуг рабочих и реалии страны "за железным занавесом".

Снимки советских фотографов Владимира Воробьева и Владимира Соколаева демонстрируют совершенно другую картину жизни людей – противоположную той, которую пыталась донести общественности власть. Об этом сообщил блогер Максим Мирович на своей странице в "ЖЖ".

Блогер отметил, что данные снимки ранее были недоступны, а в СССР они были запрещены.

"Сам факт фотографирования подобных сюжетов мог заинтересовать милицию или спецслужбы. В дальнейшем фотографа могли лишить работы за "очернение советской действительности", – пишет Мирович.

Фотографы запечатлели "добровольно-принудительные" праздники советского народа. На одном из снимков шахтеры отмечают праздник Масленицы, шагая на ходулях – креатив власти советов. На это действо сбежались посмотреть дети.

На одном из снимков показан процесс обжигания тощих куриных тушек. Как объясняет автор, во времена СССР – это было сродни ритуалу, так как курица на прилавках была плохо ощипанна. На многих были остатки пера.

Также кадры демонстрируют обед в колхозных хозяйствах. На свиноферме во время обеденного перерыва можно наблюдать пивные бутылки, хлеб и соль.

Очереди в Советском Союзе – явление привычное. Фотографы "подловили" момент очереди около газетного киоска на улице Металлургов. Привлекают внимание одежда людей, скудные продуктовые наборы и качество асфальта. Снимок был сделан в 1980-е годы.

Досуг в детских садах тоже не отличался особой фантазией. Дети в колготках и ползунках играли в "паровозик", цепляясь друг за друга.

Продовольственные рынки также заслуживают внимания. На одном из фото видно, как бараньи ребра свалены в одну кучу на засаленный кусок ткани. Однако и за ними выстроилась очередь. Люди выбирают туши, которые взвешивает продавщица в белом халате.

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