Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова провели консультации в Павлограде

Продолжаются консультации психологов Фонда Рината Ахметова в разных городах Украины. В этот раз мобильные бригады психологов работали в Павлограде Днепропетровской области. Мероприятие по теме "Как преодолеть стресс во время войны" посетили местные жители и переселенцы.

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В Днепропетровскую область после 24 февраля 2022 года переехали сотни тысяч граждан из горячих точек. То есть, люди столкнулись с огромным стрессом и "законсервировали" его.

Мобильные бригады психологов во время встреч дают много полезных советов и практических инструментов, помогающих стабилизировать свое эмоциональное состояние самостоятельно.

В этом году психологи Фонда стали помогать не только уязвимым категориям населения, но и старшеклассникам, врачам и учителям. Это люди, которые имеют еще большую психологическую нагрузку и нуждаются в дополнительном внимании.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны жителям стартовал в 2014 году. После 24 февраля 2022 к нему присоединились мобильные бригады психологов. Фонд организовал их выезды как специалистов, помогающих людям преодолевать стресс.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".