Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова оказали помощь в преодолении травмы войны соцработникам, педагогам и медикам

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова продолжают выполнять свою миссию и помогают украинцам удержать психоэмоциональное состояние во время вооруженной агрессии. В настоящее время групповые лекции на тему "Как справиться с травмой войны" прошли в Краматорске, Павлограде, Каменском и Кривом Роге.

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Травма войны опасна тем, что если вовремя не обратиться к специалистам, это может перерасти в комплекс событий, которые потом очень сложно решить. Справиться помогают дыхательные упражнения, упражнения на заземление, методики по арт-терапии. Очень важно в это время оставаться действующим человеком", – объясняет Татьяна Ковальская, психологиня мобильных бригад Фонда.

В сентябре и в октябре такие мероприятия проводились для людей, много работающих с другими людьми: в частности, это социальные работники, педагоги, медицинские работники. Среди посетителей психологических лекций также были переселенцы из прифронтового Покровска, которые сейчас живут в Каменском.

Психологи мобильных бригад Фонда Рината Ахметова применяют различные инструменты работы с травмой. Часть из них помогает быстрее стабилизироваться в остром состоянии самому. Часть – направлена на помощь другому человеку: поддерживать другого нужно так, чтобы случайно не ухудшить его или свое состояние.

Проект психологической помощи Фонда начался в 2014 году. В 2022 году к нему присоединились мобильные бригады психологов.

Более 1075000 жителей Украины уже получили психологическую помощь от Фонда во время войны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу Травма войны. Больше по ссылке.