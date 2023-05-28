Мобилизация в Украине: как заключить брак с военнослужащим и возможно ли без его присутствия

Во время военного положения действуют особые нормы о государственной регистрации брака, если один из новобрачных является военнослужащим. Согласно действующему законодательству, заключить брак возможно даже без личного присутствия такого жениха или невесты.

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Для этого военнослужащий обязан написать заявление на имя непосредственного командира. Как составить заявление и что еще нужно, объяснили в Telegram-канале "Адвокат права".

Процедура регистрации брака во время действия военного положения утверждена постановлением Кабинета министров от 7 марта 2022 г. № 213 "Некоторые вопросы государственной регистрации брака в условиях военного положения". Если один из вступающих в брак является действующим военнослужащим, государственная регистрация брака может производиться отделом государственной регистрации актов гражданского состояния без личного присутствия жениха (невесты).

"Для того, чтобы заключить брак дистанционно, то есть без присутствия жениха или невесты, военнослужащему необходимо подать соответствующее заявление непосредственному командиру, в котором обязательно указать сведения о себе и невесте (невесте), в частности фамилию, собственное имя и отчество ( при наличии), дату рождения, гражданство, а в случае смены фамилии – сведения об избранной фамилии. Это заявление одновременно является и подтверждением факта предоставления согласия военнослужащим на заключение брака", – говорится в сообщении.

После этого командир подтверждает подлинность подписи на заявлении и направляет его либо в отдел ГЗАГС, в который подано заявление о государственной регистрации брака, либо в другой отдел ГЗАГС или территориальный орган Минюста, работающих во время военного положения.

"Согласно пункту 14 главы 1 раздела 2 Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18 октября 2000 г. № 52/5, в случае введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях в соответствии с Законом Украины" О правовом режиме военного положения" – государственную регистрацию актов гражданского состояния проводит любой орган по обращению заявителя", – объяснили авторы канала.

Предусмотрено также возможное присутствие жениха-военнослужащего при регистрации брака по видеосвязи.

Более того, в условиях военного положения сам факт регистрации брака может удостоверяться актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром военнослужащего.

Такой акт может быть составлен без личного присутствия как одного, так и обоих новобрачных. Действующие нормативные документы лишь предусматривают при этом видеосвязь либо с одним отсутствующим из вступающих в брак, либо с обоими.

"Актовая запись о браке составляется в день получения отделом ДРАЦС заявления о регистрации брака или акта", – резюмировали авторы канала.

Напомним, ранее стало известно, что с 1 июня вступают в силу изменения в работе ВЛК. Они призваны снизить коррупцию и бюрократию при прохождении комиссии военнослужащими и военнообязанными. Также были приняты два законопроекта, которые должны усовершенствовать работу ВЛК и, в частности, вопросы оформления документов для лечения военнослужащих.

В законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки. OBOZREVATEL подробно рассказывал, что именно изменится и к чему готовиться военнообязанным.