Мобилизация в Украине: что делать, если повестку получил студент

В Украине срок действия военного положения и всеобщей мобилизации был продлен до 18 августа 2023 года. Согласно установленным правилам мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет подлежат призыву на военную службу. Тем не менее, существуют определенные категории граждан, которым предоставляется право на отсрочку, включая студентов.

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Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал в интервью "24 Каналу", что нужно делать в случае, если студенту пришла повестка. По его словам, даже если студент получил повестку, он все равно должен явиться в территориальный центр комплектования.

По предписанию, студенту необходимо представить справку о зачислении в вуз и подать заявление о предоставлении отсрочки в территориальный центр комплектования. После этого, ТЦК и служба призыва должны официально утвердить отсрочку и сделать соответствующую отметку в военно-учетном документе студента.

Для получения отсрочки студент должен предоставить следующие документы:

справку из учебного заведения, подтверждающую его статус студента;

студенческий билет (если имеется);

документы, подтверждающие аккредитацию учебного заведения, если оно является частным учебным заведением.

Предоставление этих документов позволит студенту обосновать свою потребность в получении отсрочки от военной службы.

Эксперт подчеркнул, что если студенту по неясным причинам отказали в предоставлении отсрочки и ему была вручена повестка для присоединения к конкретной воинской части, необходимо немедленно обратиться с жалобой в территориальный центр комплектования и службу призыва высшего уровня.

В данном случае рекомендуется обратиться в областные территориальные центры комплектования и службы призыва или в ТЦК и СП в городах Киева. Это позволит студенту оспорить отказ и защитить свои права в соответствии с установленными процедурами.

"В данной ситуации крайне важно настаивать на своей позиции, поскольку после мобилизации будет практически невозможно быть уволенным по этой причине. Относительно горячей линии Минобороны, к сожалению, сложилась ситуация, когда жалобы граждан не всегда находят должное внимание со стороны власти, и поэтому не стоит сильно рассчитывать на результаты через горячую линию", – пояснил Юрчак.

Юрист добавил, что направление студента на медосмотр является нормальной процедурой в таких случаях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине предельный возраст мобилизации мужчин в ряды ВСУ составляет 60, а для высших офицеров – 65 лет. В то же время некоторые категории военнообязанных имеют право на получение отсрочки от призыва.

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