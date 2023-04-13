Митрополит Эпифаний призвал не связывать ПЦУ с какими-либо политическими партиями в Украине. Видео

Предстоятель Православной церкви Украины Эпифаний в Чистый четверг заявил, что ни один из украинских политиков не влияет и тем более не контролирует позицию и решение ВТО. Митрополит призвал украинцев не ассоциировать церковь с экс-президентом Петром Порошенко.

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Об этом говорится в обращении предстоятеля ВЦУ Эпифания, опубликованном на сайте церкви (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Митрополит напомнил, что сейчас идет освобождение украинского православия от ига "русского мира", однако, "противники используют фальшивые аргументы и другие грязные средства, чтобы помешать этому".

"Одним из таких средств является настойчивая попытка представить Православную Церковь Украины заложницей или участницей партийной борьбы. Решительно и твердо заявляю перед всем обществом – мы не позволяли до сих пор и в дальнейшем не будем делать этого. При содействии развитию Поместной Церкви мы благодарны всем политическим силам, того, представляют ли они в определенный промежуток истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в Православной Церкви Украины какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли", – заявил Эпифаний.

Предстоятель подчеркнул, что ВТО пытаются дискредитировать, навязывая ей имидж "церкви Петра Порошенко".

"Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни не только из-за заявлений, но самими реалиями нашей жизни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни Православной Церкви Украины какой-то исключительной роли, которая давала бы кому бы то ни было основания с этими именами в таком контексте увязывать нашу Поместную церковь", - подчеркнул предстоятель ВЦУ.

При этом Эпифаний отметил, что различные региональные кланы упорно пытались добиться влияния на ВЦУ, но потерпели неудачу.

Он также назвал откровенной ложью заявления о том, что лично кем-то контролируется.

"Такие утверждения - откровенная ложь и грязная клевета", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Эпифаний на Пасху проведет праздничную службу в Успенском соборе в Киево-Печерской Лавре.