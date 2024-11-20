'Мисс Украина 2024' проведут в Киеве под лозунгом в поддержку женщин-защитниц

Национальный конкурс "Мисс Украина" состоится впервые с начала полномасштабного вторжения и цель сбора на амуницию для женщин-защитниц. Событие состоится в формате ТВ трансляции, которую зрители смогут увидеть 5 декабря в 20:00 на телеканале М1.

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Главной идеей конкурса этого года станет объединение женщин в тылу и на фронте, а в основу концепции шоу ляжет "отражение" национальной идентичности. По словам организаторов, сегодня "Мисс Украина" не просто демонстрирует красоту, а становится платформой для поддержки украинских женщин, которые защищают Родину. Весь период подготовки, включая финал, будет нацелен на привлечение средств на пошив формы для военнослужащих. Собранную сумму передадут в ОО "Землячка", которое занимается защитниками.

"Конкурс "Мисс Украина" становится инструментом помощи нашим защитницам. В тылу женщины объединяют ресурсы, а те, кто на фронте – получают необходимую оснастку. Это связь от девушек в тылу к девочкам на передовой, что помогает поддерживать и защищать нашу страну. Под лозунгом Women's Power мы транслируем единство и силу украинских женщин", – комментирует глава комитета "Мисс Украина" Вероника Щипцова.

В финале "Мисс Украина 2024" примут участие конкурсантки из Харькова, Днепра, Ивано-Франковска, Львова, Одессы и других городов Украины. В период подготовки кроме репетиций девушки также примут участие в социальных активностях. Так, участницы уже собрали боксы для защитниц, куда вошли средства гигиены, косметики и записки с личными мыслями и пожеланиями, которые будут переданы в хаб ОО "Землячки".

"Мы живем во времена, когда без поддержки друг друга невозможно выиграть эту войну. Все, что мы можем делать, находясь в тылу – усиливать войско, быть надежным тылом. Мы специализируемся на поддержке и обеспечении защитниц, поэтому наша задача – поддержать невероятно сильных и волевых женщин, защищающих нас на фронте. И я рада, что "Мисс Украина" приобщилась к этой поддержке. Это прекрасный пример объединения женской силы в действии. Спасибо каждому и каждому, кто живет по этому принципу и разделяет с нами ценности взаимоподдержки и помощи не словом, а делом", – прокомментировала соучредительница ОО "Землячки" Ксения Драганюк.

В финале зрителей ожидает дефиле конкурсанток в нарядах от украинских брендов и дизайнеров и особые выступления украинских артистов: MONATIK, TVORCHI, KAZKA, ALEKSEEV, TAYANNA, ROXOLANA и KOLA. Победительница "Мисс Украина 2024" представит Украину на международном конкурсе Miss World. Зрители смогут присоединиться донатом на форму для женщин-защитниц, перейдя по QR-коду во время эфира 5 декабря в 20:00 (повтор 07.12 – в 20:00 ) на М1.