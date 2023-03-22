''Мир увидел, на что способны украинцы'': Зеленский отметил героизм защитников Украины и указал на ключевую задачу

Президент Владимир Зеленский напомнил, что год назад героическая украинская армия освободила от российских захватчиков северные регионы Украины. Он подчеркнул, что украинскому государству удалось выстоять благодаря мощи Сил обороны и безопасности и благодаря смелости украинского народа.

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На своем канале в Telegram в среду, 22 марта, Зеленский опубликовал фото с городами-Героями, освобожденными от оккупантов. Речь идет о городах Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун, Бородянка на Киевщине; Тростянец и Ахтырка на Сумщине, а также областные центры Чернигов и Сумы.

Как говорится в сообщении главы государства, в этих населенных пунктах рождается отвага, смелость, решительность, несокрушимость и мощь.

"Наши города Героев. Весной 2022-го мы освободили от оккупанта северные регионы Украины. Благодаря мощи Сил обороны и безопасности и смелости всех наших людей нам удалось выстоять. Мир увидел, на что способны украинцы", – написал президент.

Он подчеркнул, что все это заряжало на дальнейшую борьбу и возвращение нашего флага повсюду: в Купянск, Балаклею, Изюм, Херсон.

Глава государства отметил, что после освобождения севера будет успешное освобождение родной земли на юге, а дальше – на востоке и в Крыму.

"До полной деоккупации нашей суверенной территории. До нашей полной победы", – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта в Киевской области Зеленский почтил память защитников Украины, погибших во время обороны и освобождения от российских оккупантов села Мощун. Глава государства возложил цветы у памятного знака "Ангелам победы".

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