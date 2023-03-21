''Ангелы победы'': Зеленский почтил память защитников Украины, погибших во время обороны и деоккупации села Мощун на Киевщине

В Киевской области президент Владимир Зеленский почтил память защитников Украины, погибших во время обороны и освобождения от российских оккупантов села Мощун. Глава государства возложил цветы у памятного знака "Ангелам победы".

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ОП. Президент подчеркнул, что украинский народ на протяжении веков в разных битвах своей победой доказывал право называться несокрушимым народом.

"Я вместе со всеми вами сегодня здесь, где год назад происходили события такого масштаба и такого значения. Это битва за Мощун – небольшое село, ставшее местом большой отваги, большого подвига наших великих людей. Ваших великих родных и близких. Небольшое село возле Киева , что стало его большим щитом", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что защитники Украины в течение двух недель в тяжелых боях сдерживали здесь враждебное нашествие и уничтожали элитные подразделения десантных войск РФ, морской пехоты.

"Оккупанты трижды пытались осуществить здесь переправу основных сил и прорваться на Киев. Наши бойцы трижды не давали этого сделать. И в конце концов оттеснили врага и заставили его отступить. Удержав Мощун, мы защитили столицу. Не упали. Выстоял Киев, а с ним – и вся Украина", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что наступавшая разгром российской группировки в Мощуне стал одним из поворотных моментов борьбы Украины за свою свободу и началом конца врага. После победной битвы за Мощун был освобожден ряд других населенных пунктов Украины: Макаров, Ирпень, Гостомель, Бородянка, Ворзель, Буча, Огородня, Ягодное, Тростянец, Ахтырка. 2 апреля от оккупантов полностью освободили Киевскую и Черниговскую, а 4 апреля – Житомирскую и Сумскую.

"Все это заряжало на дальнейшую борьбу и возвращение нашего флага повсюду: в Купянск, Балаклею, Изюм, Херсон. И после полуночи – успешное освобождение родной земли на юге. Чтобы дальше – на востоке. Дальше – в Крыму. До полной деоккупации нашей суверенной территории. До нашей полной победы", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил благодарность защитникам и защитницам и всем, кто помог освободить украинские земли, а также вручил государственные награды.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов, борющихся за защиту нашей страны. В частности, он назвал подразделения, дислоцирующиеся в Донецкой области, которые "минусируют врага больше всего".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!