Мир отмечает светлый праздник Рождества Христова: онлайн-трансляция

В четверг, 7 января, во всем мире и Украине православные и греко-католики отмечают Рождество Христово – один из самых больших христианских праздников.

Отметим, что празднование Рождества официально было назначено на 25 декабря во время Эфесского церковного собора, который состоялся в 431 году. Но православные и греко-католики Украины отмечают праздник по старому стилю – юлианскому календарю – 7 января.

В Украине этот день является государственным выходным. В Рождество верующие посещают праздничное богослужение, поздравляют друг друга и колядуют.

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07:00 – Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал, что 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи нацгвардейцев будут охранять покой украинцев на рождественские праздники. По подсчетам правоохранителей, в праздничных мероприятиях по случаю Рождества планируют принять участие около 600 тысяч граждан.

По его словам, с 6 по 11 января на усиленный режим службы переведены подразделения ГСЧС, которые накануне обследовали церковные сооружения, где будут проходить богослужения.

"На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и более 2 тысяч единиц техники и 8 воздушных судов ГСЧС, в частности, самолет АН-26 в медицинском варианте в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов", – добавил Яровой.