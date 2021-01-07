В Крыму провели рождественское богослужение и помолились за украинцев. Фото
В оккупированном Россией Крыму 7 января Православная церковь Украины провела рождественское богослужение.
Оно состоялось в храме Святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, пишут "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Издание отмечает, что многие прихожане были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию.
Во время службы митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент посвятил молитву за здоровье украинцев в Крыму.
После богослужения прихожане пели колядки и поздравляли друг друга с Рождеством.
Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в Киево-Печерской лавре (УПЦ МП), Свято-Михайловском Златоверхом соборе (ПЦУ) и Патриаршем соборе Воскресения Христова (УГКЦ) состоялись торжественные богослужение в честь праздника Рождества Христова.