МОЗ не розраховує на обіцяну українську вакцину проти COVID-19, – Ляшко

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) поки не розраховує на те, що в Україні створять "унікальну вітчизняну українську вакцину" проти коронавірусу, яку рік тому анонсував президент Володимир Зеленський.

Про це в програмі "Мокрик по живому" на hromadske заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Є група винахідників, яка на доклінічних дослідженнях розробила концепт рекомбінантної вакцини проти COVID-19. Чому президент тоді про це сказав – бо на той час таких ще не було. Вони провели певні дослідження і заявили: "є результат", – пояснив він.

За словами заступника голови МОЗ, влада це підтримала, але проводити наступні дослідження державні установи не можуть, адже не мають підприємств із виробництва вакцин. Тоді як фармацевтичні компанії вимагають "деяких речей, які мають бути зроблені, щоби випустити продукт". Йдеться, зокрема, про публікацію в науковому журналі.

Тож фактично якась розробка щодо вакцини є, але ніхто не знає, як вона буде "фіналізована" – міністерство й уряд з цього приводу звернень не отримували.

"МОЗ на це (потенційну вітчизняну вакцину. – Ред.) не розраховує, ми більше розраховуємо на вакцини, які вже пройшли третю стадію клінічних досліджень і кваліфіковані ВООЗ", – констатував головний санлікар.

Водночас, додав він, держава планує розвивати цю галузь – в бюджеті на 2021 рік заклали 100 мільйонів гривень на так званий біокластер.

"Він передбачає інвестицію у власний розвиток імунобіологічних як препаратів, так і діагностичних систем. Зараз ми вже три місяці дискутуємо, як його правильно реалізувати. Викристалізувалося, як воно має бути, залишилися технічні деталі", – зазначив Ляшко.

Він пояснив, що на ці 100 млн грн держава оголошує конкурс на розроблення препарату, але йдеться не про вакцину проти COVID-19, а про вакцину з календаря щеплень (грип, туляремія тощо). Далі група винахідників подає конкурсну пропозицію, але держава сплатить гроші на розроблення лише коли паралельно проведе конкурс, який виграє український бізнес, зацікавлений у серійному випуску цієї вакцини.

"Якщо ці два пазли сходяться, то держава гарантує п’ятирічний контракт, замовлення цих вакцин для покриття календаря щеплень. Так ми стимулюємо залучення бізнесу і розроблення власного наукового потенціалу", – підсумував Ляшко.

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