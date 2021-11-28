Минцифры запускает бета-тест оформления места жительства в Дії: как присоединиться

Министерство цифровой трансформации Украины запускает бета-тест декларирования места жительства онлайн на портале Дія. Услугу должны масштабировать на всю страну, хотя для жителей нескольких городов она станет доступна позже.

Тестирование стартует с 1 декабря, а записаться на него можно уже сейчас по ссылке. Подробнее об этом рассказали в Telegram-канале Минцифры.

Для участия в бета-тесте необходимы:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

КЭП (квалифицированная электронная подпись) заявителя и владельцев/совладельцев жилья;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости (с 2013 года);

заявитель должен быть старше 14 лет.

Видео дня

"Команда Минцифры полностью меняет формат услуги. Теперь нужно лишь заполнить заявление онлайн в удобное для вас время вместо очередей и посещений госучреждений. Услугу можно будет получить за один рабочий день", – говорится в сообщении.

В то же время отмечается, для жителей городов Днепр, Одесса, Николаев, Херсон и Черновцы услуга станет доступна немного позже.

В Минцифры добавили, что проект реализуется Программой EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии, при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступны: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Действие), внедряемый ПРООН при поддержке Швеции и Академии электронного управления Эстонии в рамках "EU4DigitalUA: Интероперабельность, е-услуги и кибербезопасность". А также при сотрудничестве Министерства цифровой трансформации Украины с Государственной миграционной службой, министерствами – внутренних дел, обороны, юстиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было анонсировано появление сервиса Military ID в приложении Дія. Он должен заменить бумажный военный билет.