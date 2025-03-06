Минобороны усилило контроль качества сухпайков для ВСУ: что изменилось

Министерство обороны Украины усилило проверку суточных полевых наборов продуктов для военнослужащих Вооруженных сил. Для того, чтобы защитники на передовой получали сухпайки надлежащего качества, ввели многоуровневую систему контроля за их поставкой.

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Об этом 5 марта сообщили в Минобороны. Теперь государственные контракты на поставку сухпайков предусматривают обязательный контроль в ветлабораториях всех составляющих его: как первых и вторых блюд, так и дополнительных продуктов.

После лабораторных испытаний поставщики получают разрешение на комплектование пайков. В дальнейшем проводится дегустация готовых блюд и оценка их пищевого качества.

Далее идет прием партий пайков на объединенных центрах обеспечения ВСУ. За это отвечает специальная комиссия в составе специалистов Центрального управления контроля качества (ЦУКК), Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, закупочного агентства Минобороны "Государственный оператор тыла", Командование сил Логистики и представителей фирмы-поставщика.

Из каждой партии отбирают определенное количество ящиков, которые раскрывают для проверки комплектности составляющих и протоколов испытаний на каждое наименование продукции. Если были обнаружены несоответствия, то их оперативно устраняют.

Те партии пайков, в которых выявили нарушения, не принимают и возвращают обратно поставщику для устранения недостатков. С начала года специалисты ЦУКК не допустили к поставке около 90 тысяч комплектов.

"Внедренная система контроля направлена на то, чтобы в армию поступали только качественные продукты. Выявленные несоответствия заставляют поставщиков улучшать составляющие сухпайков, что положительно влияет на их качество", – сказал заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Чаще во время проверок выявляют недостаток или избыток отдельных составляющих, нарушение герметичности или продукты, не проходившие исследования. Наибольшее количество выявленных нарушений касались качества мяса в первых и вторых блюдах.

За январь-февраль этого года по новой системе контроля уже принято более 200 тысяч комплектов сухпайков для наших воинов.

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