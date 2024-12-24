Минобороны игнорирует возвращение здания Национального университета: Корнийчук объяснил, что не так и почему решение крайне важно

Еще в 2013 году правительство Николая Азарова, подозреваемого в государственной измене, отобрало у Национального университета обороны здание и несколько домов военного городка, сейчас в них расположился Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда Украины. В настоящее время, несмотря на распоряжение президента, Министерство обороны игнорирует возвращение главного корпуса военному вузу.

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В условиях войны, когда потребности в подготовке офицеров выросли в разы, университет не имеет помещений для размещения дополнительных аудиторий и расширения материально-технической базы. Об этом заявил генерал-лейтенант, кандидат военных наук, начальник Генерального штаба в 2020-2021 годах, военный эксперт Сергей Корнийчук в интервью "Вечернему Киеву".

Несколько помещений Национального университета правительство Азарова передало в собственность Высшего специализированного суда еще в 2013 году. Впоследствии этот суд был ликвидирован, помещение "унаследовал" Верховный суд Украины. В настоящее время в этих зданиях расположился Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.

Для многих украинских генералов и офицеров, учившихся в Национальном университете обороны Украины, подобное решение правительства было шоком.

"Основание, которое тогда было обнародовано: Вооруженные силы сокращаются, им не нужна такая большая инфраструктура. Вдумайтесь, это даже звучит примитивно, потому что так говорили люди, которые были на должностях в то время. Тогдашнее руководство страны — Янукович, Азаров и депутаты — не проявляло интерес к Вооруженным Силам Украины. Перед ними, скорее всего, стояла задача, как максимально уничтожить их. А что такое уничтожить ВСУ? Это именно лишить руководящих кадров. Ведь именно здесь, в университете, учат офицеров", – подчеркнул Корнийчук.

Тогдашние министры обороны, россияне Саламатин и Лебедев отбору зданий у военного вуза никак не препятствовали. Это, подчеркивает эксперт, целиком укладывалось в рамки поставленной перед ними Москвой задачи. Ведь эти ставленники Кремля последовательно ликвидировали воинские части, в частности, последний зенитный ракетный дивизион С-200В 540-го Зенитного ракетного Львовского полка.

Первую попытку вернуть помещение законному владельцу предпринял в марте 2014 и.о. президента Александр Турчинов. Он отдал распоряжение правительству Арсения Яценюка вернуть упомянутое здание и шесть корпусов в составе военного городка №63: в документе речь идет о том, чтобы "восстановить функционирование" выселенных подразделений учебного заведения. На это у правительства было два месяца, однако ничего не было сделано.

"В 2019 году вопрос о возвращении главного здания поднял Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. Лично слышал, как он сказал: "Я не против". Тогда было правительство Гончарука. При мне им озвучили устную задачу, чтобы они нашли соответствующее здание для суда. Я считаю, что проблема в отсутствии контроля со стороны Министерства обороны. Если бы Министерство обороны было заинтересовано, оно нашло бы это здание, предложило бы премьер-министру. Или кто-то думает, что придут и на блюдечке все принесут? Такого не бывает", – сказал Корнийчук.

Причиной того, что решение вопроса до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, он называет бездействие должностных лиц оборонного ведомства.

"Сменили четыре министра обороны. Сейчас даже я уже не знаю всех заместителей нынешнего министра обороны, потому что они постоянно меняются. И совершенно не понимают, какой вес этого университета обороны... За эти годы, если есть желание, можно было уже построить этому суду помещение, но нужно быть заинтересованным в решении проблемы", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Также он прокомментировал слухи, что Минобороны ничего не делает для возвращения зданий университета из-за нежелания вступать в конфронтацию с Верховным судом.

"Наши солдаты сейчас на передовой. Они каждый день рискуют жизнью. Вы сегодня находитесь в теплых кабинетах. Оборона государства – это вопрос номер один. Если ты боишься вылезти из своей скорлупы и заявить, попросить, в конце концов... Зачем ты тогда занимаешь эту должность?" – возмутился Корнийчук.

Он уверен, что Минобороны не заинтересовано в возвращении здания – в отличие от профессорско-преподавательского состава университета, генералов и офицеров, которые учились и учатся здесь и понимают, насколько это важно.

"Неужели кому-то нужно объяснять, что это помещение необходимо отдать Национальному университету обороны Украины, который готовит квалифицированные военные кадры? Вопрос подготовки кадров для ВСУ не менее важен, чем поставки партнерами Украины современного оружия. Оружие без обученных бойцов и командиров не дает возможности эффективно защищать Украину от российской агрессии и достичь победы, о которой мечтают миллионы украинцев", – подчеркнул эксперт.

В условиях полномасштабной войны потребности Украины в квалифицированных офицерах значительно выросли. До начала российской агрессии численность ВСУ составляла около 200 тысяч военнослужащих, ныне она выросла до более миллиона. Так что и офицерского состава нужно в разы больше.

"И этих офицеров надо где-то готовить. Нужны аудитории. Надо расширять материально-техническую базу. Негде это делать. В корпусах, где расположен Верховный суд, раньше располагался Центр имитационного моделирования с уникальной аппаратурой: она пригодилась бы при подготовке молодых офицеров", – объяснил Корнийчук.

Он подчеркнул, что возвращение корпуса поможет значительно улучшить обучение военных, а это критически важно для укрепления обороноспособности государства.

В настоящее время в Кабмин подана петиция о возвращении корпуса Национального университета обороны, военные просят украинцев ее поддержать. Сделать это можно по ссылке.

"Для военных важно, чтобы их поддержали. Они ведь ежедневно защищают нас с вами, страну, ее рубежи и независимость. Это помещение тем и уникально, что там воспитали не одно поколение военнослужащих. Я думаю, если бы суду дали другое помещение, которое отвечает их требованиям, проблема была бы решена", – резюмировал Корнийчук.

Напомним, в октябре этого года OBOZ.UA уже писал, что корпус Национального университета обороны призвали вернуть в собственность Минобороны. Мы подробно рассказывали, почему это важно и как поддержать петицию.

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