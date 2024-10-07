Корпус Национального университета обороны призвали вернуть в собственность Минобороны: почему это важно и как поддержать петицию

Украинцев призывают поддержать петицию о возвращении главного корпуса Национального университета обороны Украины в собственность Министерства обороны. Оборонное ведомств лишилось права собственности на учреждение более 10 лет назад.

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Университет был передан Высшему специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в 2013 году преступным решением правительства Николая Азарова. Об этом заявил военный обозреватель Роман Бочкала.

По его словам, правительство Азарова решило передать здание Национального университета обороны Украины, расположенное по проспекту Воздушных сил, 28 в Киеве в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Вместе с университетом суду были переданы несколько домов военного городка.

Бочкала отметил, что такое решение привело к значительному нарушению слаженной работы всех подразделений главного высшего военного учреждения Украины.

"Военнослужащие требуют возвращения корпуса номер один в собственность Министерства обороны Украины. Это справедливое решение обеспечит эффективное пополнение боевых подразделений ВСУ специалистами тактического и стратегического уровня", – заявил Бочкала.

Напомним, в сети распространилось письмо якобы от имени начальника Национального университета обороны Украины генерал-полковника Михаила Коваля, в котором он пишет о необходимости обеспечения воинской части автомобилем Audi A8 Long. На самом деле это вброс, призванный дискредитировать учебное заведение.

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