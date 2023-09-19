Минкульт создаст банк украинских шрифтов и откажется от российских: что это значит

В Министерстве культуры и информационной политики планируют создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских. Так, ведомство намерено запретить использование в своих внутренних документах российского шрифта "Ижица".

Его могут заменить дизайнерским шрифтом "Воля". Об этом шла речь на заседании Комитета украинского парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики в понедельник, 18 сентября, передает пресс-служба Минкульта.

Как отметил вр.и.о. руководителя ведомства Ростислав Карандеев, Украина имеет собственные символы суверенности и независимости, идентифицирующие наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка. Поэтому необходимо отказаться от использования шрифтов российского происхождения.

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Как отмечается, шрифт "Воля", которым в Раде планируют заменить "Ижицу", разработала украинский шрифтовий дизайнер Марчела Можина на базе литераций главного художника УПА Нила Хасевича.

Соответствующий проект постановления, как говорится в сообщении, уже предложен в парламенте. Им предусматривается использование во внутренних документах шрифта "Воля" вместо "Ижицы".

Карандеев добавил, что МКИП запланировал проведение отбора и формирование банка уникальных украинских шрифтов. Он добавил, что украинский шрифт должен быть узнаваемым, нести историческую подоплеку, графически отличаться среди других кириллических шрифтов и привлекать внимание.

К работе в этом направлении привлечены представители профильных учреждений и художественной среды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев возмутил приказ Министерства образования и науки с требованием писать "Российская Федерация" с прописной буквы. Граждане не понимают, почему в разгар войны, развязанной страной-агрессором, в правительстве имеют место подобные инициативы.

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