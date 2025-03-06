Новая схема пересечения границы от Минкульта: что изменилось для артистов и медийщиков

Министерство культуры и стратегических коммуникаций (МКСК) приостановило выдачу так называемых писем содействия в Государственную пограничную службу Украины для выезда за границу военнообязанных мужчин, которые работают в сфере культуры и медиа. И из-за этого Кабинет министров был вынужден внести некоторые поправки в порядок выезда за границу. Насколько они помогут в сложившийся ситуации – читайте в материале OBOZ.UA.

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В Министерстве культуры устали быть крайними

Напомним, что с 3 марта 2025 года МКСК временно прекратило выдачу писем содействия для выезда за границу следующих категорий лиц:

– артисты, музыканты, деятели культуры;

– журналисты и медийщики;

– специалисты по информационной безопасности и стратегическим коммуникациям.

Тут стоит отметить, что ходатайства от Минкульта для деятелей культуры и журналистов без особых проблем выдавались с самого начала полномасштабной российской агрессии. Это было резонно: творческие люди привлекали внимание мировой общественности к событиям в Украине и пропагандировали украинскую культуру, медийщики из первых уст доносили информацию о важнейших мировых событиях – от спортивных мероприятий до саммитов НАТО.

В выдаче писем содействия были, конечно же, спады активности. Например, это произошло в марте 2023 года, после того как стендап-комик Андрей Щегель, который уехал за границу, заявил, что-то вроде "те, кто воюет, – идиоты, а я хочу жить комфортно". Но это был именно спад, а не полный запрет. Что же произошло сейчас?

Дело в том, что процедура выдачи писем содействия законодательно так и не была урегулирована, это было политическое решение. А если какой-то культурный деятель или медийщик уехал и не вернулся, то крайним оказывалось МКСК. Минкульту такая ситуация в итоге просто надоела.

"Не существует никакого документа, регламентирующего право МКСК обращаться в пограничную службу с такой просьбой во время военного положения. Эта форма была придумана министром Ткаченко в 2022 году как временная, до того момента, как процедура урегулируется постановлением Кабмина. Но никто эту временную меру так и не урегулировал", – заявил советник министра культуры и стратегических коммуникаций Дмитрий Золотухин, комментируя приостановление выдачи писем содействия.

По его словам, после каждого невозвращения рассматривается в том числе вопрос организации незаконного пересечения границы.

"То есть люди, которые ставили свои подписи под письмами содействия, автоматически становились подозреваемыми в тот момент, когда человек отказывается возвращаться в Украину, – подчеркнул Дмитрий Золотухин. – А только в 2024 году, в основном за его первую половину, когда было усилено законодательство о мобилизации, из-за границы не вернулось 579 военнообязанных мужчин, работающих в сфере культуры".

Кстати, по словам председателя комитета ВР по свободе слова Ярослава Юрчишина, с февраля 2022 года в Украину не вернулись только девять журналистов, выехавших за границу законным путем.

Минкульт подготовил новый документ

МКСК, понимая важность обеспечения культурной дипломатии, особенно во время войны, разработало проект изменений в постановление Кабинета министров № 57 от 27 января 1995 года "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины". МКСК предложило включить в постановление перечень документов, на основе которых можно будет предоставлять письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и медиа.

Пройдя этап межведомственных согласований, 4 марта изменения в постановление № 57 были приняты на заседании правительства и должны вступить в силу 6 марта. Изменения подразумевают следующее:

– обязательные документы: приглашение, военно-учетный документ, для журналистов – редакционная задание и приказ о командировке;

– физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность в сфере культуры, дополнительно предоставляют выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

– заявку и документы следует подавать не менее чем за 15 дней до выезда, пребывание за границей – не более 60 дней;

– обращение сначала будут рассматривать профильные учреждения (Госкино, Гостелерадиокомпания и др.), после чего документы будут передавать в МКСК;

– письмо содействия выезду будет подписывать только министр культуры или же исполняющий его обязанности.

Возможные финансовые потери и утрата перспектив

Однако изменения вряд ли смогут решить проблему полностью. Куда теперь будут отправлять заявки, например, "Океан Эльзы", "Жадан и Собаки" или какой-нибудь стендап-комик? В Госкино, Гостелерадиокомпанию? Реальный шанс для выезда за границу теперь – разве что у филармоний, работников кино и цирка.

Независимые деятели культуры фактически оказываются за бортом.

"Украинские артисты и музыканты оказывают значительную помощь ВСУ, перечисляя часть заработанных за границей денег на покупку дронов, автомобилей и так далее. Особенно известные музыканты: "Океан Эльзы", Потап, Сердючка. Новые сложности с выездом за границу наносят удар по этой помощи. Это нужно зарегистрироваться как юридическое лицо, или каждому музыканту надо стать частным предпринимателем. Опять же – а куда, собственно, отправлять заявку?" – говорит OBOZ.UA музыкальный критик Николай Милиневский.

По его словам, проблемы с выдачей писем содействия сильно бьют по артистам и музыкантам, особенно по молодым и малоизвестным. Да и вообще по перспективам дальнейших выступлений украинских артистов за границей.

"Туры задекларированы, составлены графики концертов, и тут все ломается. Западные промоутеры, концертные площадки просто перестанут работать с нашими артистами. Ну кому это нужно? Это же бизнес. Все договорено, расписано, билеты проданы, на рекламу потрачено, а украинские артисты не приехали. В следующий раз очень хорошо подумают – а связываться ли с ними далее?" – говорит Николай Милиневский.

Одной из первых жертв приостановки выдачи писем содействия стала львовская группа "1914" (название выбрано по году начала Первой мировой войны, о ней и все тексты), которая должна была выступить в Мюнхене 3 марта.

"У нас был расписан большой месячный европейский тур, более 20 концертов. Мюнхен, Берлин, Париж, Варшава, Прага... На подготовку к туру мы потратили, по самым скромным подсчетам, около 12 тысяч евро, включая затраты на футболки, винил и CD, которые продаем на концертах. Клубы – на 300 человек, билеты по 29 евро. То есть можно представить, сколько мы теряем за один концерт только по билетам. Но организаторы уже часть билетов продали, и нам надо вернуть их стоимость, ничего не заработав. Иначе потом с нами ни один клуб не будет работать. Потери не только коммерческие, но и репутационные", – пишет в своем фейсбуке лидер и вокалист группы "1914" Дмитрий Кумар.

Теперь, по новым правилам, чтобы поехать в концертный тур по Европе, музыкантам необходимо заново собирать все документы, куда-то их отправить и ждать неизвестно сколько. Финансовые потери им, понятное дело, никто не возместит.

Зато в МКСК теперь могут быть спокойны: в процессе выдачи писем содействия появилась дополнительная "прокладка" в виде определенных государственных организаций. Которые, если кто-то из артистов, музыкантов или медийщиков не вернется, и окажутся крайними. Поэтому чиновники этих организаций еще сто раз подумают – давать разрешение или нет.