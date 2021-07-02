Минифраструктуры Кубракова отчиталось о прорыве в борьбе с коррупцией в морской отрасли

В Украине отменена обязательная периодическая аттестация моряков, которая долгое время была источником коррупции. Это стало одним из шагов, инициированных Министерством инфраструктуры во главе с Александром Кубраковым, по изменениях в морской отрасли для облегчения работы украинских моряков.

Об этом сообщили на Facebook-странице Мининфраструктуры. Там пояснили, что 1 июля 330 народных депутатов проголосовали за законопроект №3944, который вносит ряд изменений в Кодекс торгового мореплавания Украины. Теперь подтверждение диплома возможно без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при условии соответствия требованиям относительно состояния здоровья, подготовки и стажа.

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Кроме этого, с 24 июня, моряки, которые проходят тестирование, могут видеть допущенные ими ошибки. Варианты ответов на вопросы публикуются на официальном сайте Морской администрации, а по окончании тестирования моряки начали получать зафиксированные результаты своих ответов.

С 1 сентября стартует экспериментальный проект по запуску норвежской системы тестирования Crew Evaluation System (CES) 6.0. Порядок реализации проекта уже утвержден Кабмином.

Министерство также проводит аудит IT-продуктов Морской администрации. Ожидается, что Электронный кабинет моряка будет взят на баланс Министерства инфраструктуры.

Также инициирован совместный проект Мининфраструктуры с Минцифры и TAPAS Project/прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах, целью которого является создание прозрачного сервиса для моряков с помощью Единого портала государственных услуг "Дія".

Продолжаются кадровые перестановки - предыдущего руководителя Государственной службы морского и речного транспорта Андрея Глазкова, которого обвиняли в коррупции, отправили в отставку. Сейчас идет конкурс на должность нового главы ведомства, отметили в Министерстве.

Напомним, 14 июня команда министра инфраструктуры Александра Кубракова представила план реформы, направленной ​​на совершенствование государственных сервисов для моряков и путей предупреждения коррупционных рисков.

Одной из главных проблем в сфере считалась аттестация моряков, вокруг которой была создана коррупционная схема - взятки достигали 5-8 тыс. долларов с моряка.

В Украине около 150 тыс. моряков. По оценкам Министерства инфраструктуры, они ежегодно приносят в экономику 3-4 млрд долларов.