Мина попала в окоп: в боях за Украину на Донетчине погиб защитник с Волыни. Фото
Украинский защитник Гайк Хачатрян погиб на Донетчине, защищая Украину от оккупантов. Воин был жителем села Мирков Волынской области.
О гибели Героя сообщили 26 апреля в Гороховской городской территориальной громаде. Как отмечается, Гайк Хачатрян погиб вблизи поселка Ямполь вследствие прямого попадания мины в окоп.
"Верный военной присяге и украинскому народу Гайк Хачатрян мужественно исполнял свой военный долг. Разделяем боль утраты и глубоко сочувствуем семье погибшего Героя. Вечное уважение и память Защитнику Украины!" – рассказали в громаде.
Згідно з повідомленням луцького коледжу технологій, бізнесу та права, в Героя залишилася донька Діана, студентка цього навчального закладу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Зураб Одишвили. Он воевал в рядах "Кавказского легиона". О потере сообщил командир подразделения.
– А начале апреля стало известно о гибели в боях за Украину добровольца из Франции. Он сражался в рядах Интернационального легиона терробороны ВСУ.
– Отец закрыл собой сына-защитника на фронте и погиб от ранений. Игорь Руденко с Винниччины отправился защищать Украину вместе с сыном. Умирая, он успел сказать, чтобы сын ценил жизнь.
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