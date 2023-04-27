'Человек с золотым сердцем': в боях за Украину погиб доброволец из Грузии. Фото

На войне с российским агрессором погиб доброволец Зураб Одишвили из Грузии. Он воевал за Украину в рядах "Кавказского легиона".

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Детали гибели бойца пока неизвестны. О потере сообщил командир формирования Ладо Гамсахурдиа в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Зураб Одишвили, наш дружеский грузинский герой! Я услышал эту плохую новость, брат. Мои соболезнования родным и всей Грузии", – написал он.

Военный подчеркнул, что у него и побратимов уже просто нет слез, а их сердца – каменные. Однако они будут оплакиваться героями каждый день.

Известно, что Зураб Одишвили был родом из Степанцминда (старое название – Кизбеги) – климатобальнеологической курортной местности на севере Грузии.

Кроме фото с фронта, в соцсетях он делился снимками деревянных изделий, которые, вероятно, делал собственноручно.

"Человек с золотым сердцем!" – описал погибшего добровольца командир "Кавказского легиона".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля стало известно о гибели в боях за Украину добровольца из Франции. Он сражался в рядах Интернационального легиона терробороны ВСУ, его имя не называлось.

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