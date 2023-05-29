Миллиардный ущерб и массовые увольнения: СМИ рассказали, что не так с возможным запретом выкладки табачных изделий

Депутаты снова хотят запретить выкладку табачной продукции в местах розничной торговли, что в условиях войны и экономического кризиса существенно отразится на доходах бюджета и приведет к сокращению более сотни тысяч рабочих мест.

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Парламентский комитет по гуманитарной и информационной политике 22 мая поддержал внесение в закон "О рекламе" поправки №174.

По мнению мнений авторов поправки – нардепов Лады Булах, Владимира Вятровича, Ирины Констанкевич, Никиты Потураева, Михаила Бондаря, Владимира Крейденко и других, запрет выкладки табачных изделий приведет к уменьшению курения среди молодежи.

Впрочем, этот тезис никогда не был научно доказан, к тому же в большинстве стран ЕС, США, Японии и Швейцарии никогда не вводился запрет видимого для потребителя размещения табачной продукции в местах розничной торговли. Предлагаемая поправка повторяет практику РФ и Беларуси.

Законодательство ЕС (Директива № 2014/40), которое Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС, не предусматривает запрета на выкладку табачных изделий, электронных сигарет в точках продаж.

Предложенная инициатива на самом деле имеет серьезные изъяны, угрожающие сокращением примерно 150 тысяч рабочих мест в стране и потенциальных потерь бюджета на почти 4 млрд грн. Об этом сообщает ассоциация "Специализированная торговля" на своей странице в соцсети Facebook.

По ее подсчетам около 50 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся реализацией табачных изделий, вынуждены будут переоборудовать собственные торговые места, а это около 40 тысяч гривен на одно место торговли, сообщает "РБК-Украина".

Также могут быть уволены до 150 тысяч человек, а доходность в этой сфере упадет на 2,5 млрд грн. что в общем может обойтись государственному и местному бюджету около 4 млрд грн, в дополнение к уже теряющимся ежегодно 22 млрд из-за "теневого" табачного рынка.

"Указанное законодательное изменение не сопровождается необходимыми экономическими расчетами и не предлагает механизмов, которые стимулировали бы развитие бизнеса и позволили компенсировать понесенные финансовые потери вследствие введения такого запрета. Также отсутствуют какие-либо меры, которые позволили бы компенсировать существенные потери поступлений в бюджеты всех уровней из-за снижения уровня бизнес-деятельности", – подчеркнули в Европейской бизнес-ассоциации.

Ассоциация ритейлеров Украины в письме председателю Верховной Рады, председателю партии "Слуга народа" и руководству профильных комитетов отмечает, что закрытый формат реализации табачных изделий усложнит отслеживание налоговыми и правоохранительными органами "серых" точек реализации подакцизных товаров, что приведет к рискам покупки потребителями именно не продукции, а это будет оказать еще большее негативное влияние на здоровье населения.