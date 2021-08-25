Микробиолог раскрыла гадкую правду о "чистой" постели

Постельное белье, даже постиранное и чистое, может скрывать множество опасных "сюрпризов". Сочетание пота, слюны, перхоти, омертвевших клеток кожи и даже частиц пищи делает его оптимальной средой для роста целого ряда микробов, таких как бактерии, грибки, вирусы и даже крошечные насекомые.

Об этом сообщила преподаватель медицинской микробиологии Вестминстерского университета Манал Мохаммед, пишет The Conversation. Она описала лишь некоторые из вещей, которые могут скрываться под нашим одеялом, и обьяснила, чем это грозит.

В частности, постель может быть пристанищем для разного вида бактерий, таких как стафилокок или грамотрицательные.

Бактерии стафилокока, как правило, безвредны, но при попадании в организм через открытую рану могут вызвать серьезные заболевания. А золотистый стафилокок – довольно заразен и может вызывать кожные инфекции, пневмонию и усугублять акне.

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Также широко распространены грамотрицательные бактерии, которые представляют собой серьезную проблему для здоровья – обладают высокой устойчивостью к антибиотикам и могут вызывать инфекции мочевыводящих путей, пневмонию, диарею, менингит и сепсис.

Насекомые. Во время сна в постели человек может терять около 500 миллионов отмерших клеток кожи в день, которые привлекают микроскопических пылевых клещей. Эти насекомые и их помет могут вызвать аллергию и даже астму.

Клопы также могут представлять опасность – они не передают болезни, однако могут вызывать зудящие красные следы от укусов – наряду с различными последствиями для психического здоровья, включая беспокойство, бессонницу и аллергию.

Для уничтожения пылевых клещей будет эффективна стирка и сушка постельного белья при высокой температуре (около 55 ℃). А вот чтобы "разобраться" с клопами может потребоваться профессиональная помощь.

Бытовые микробы. Зараженные предметы домашнего обихода (одежда, полотенца, кухонные принадлежности) или животные могут стать источником микробов, которые рано или поздно попадут в кровать. Неправильная стирка также может распространить эти микробы на другие предметы, включая простыни.

Стоит помнить, что вирусы гриппа могут выжить на тканях в течение 8-12 часов. Некоторые другие типы, такие как вирус коровьей оспы – до 14 недель. Даже такие заболевания, как гонорея, могут передаваться через загрязненные полотенца или постельное белье.

Чтобы сделать свою постель максимально безопасной, нужно придерживаться правильного ухода за ней:

обязательно проветривать простынь каждое утро;

для матраса использовать моющийся чехол – и стирать его раз в неделю или две

пылесосить матрас и основание кровати каждый месяц;

часто переворачивать матрас или купить новый, если ему больше десяти лет;

стирать постельное белье каждую неделю (или чаще, если возможно), особенно если вы проводите много времени в постели, спите голым или много потеете по ночам;

также рекомендуется менять наволочки каждые два-три дня;

все постельное белье следует стирать в теплой или высокой температуре (около 40 ℃ – 60 ℃ ), чтобы эффективно уничтожить микробы. Не перегружайте стиральные машины, используйте достаточное количество мыла и убедитесь, что постельное белье полностью высохло перед использованием;

принимать душ перед сном, избегать дневного сна, снимать макияж и не пользоваться лосьонами, кремами и маслами прямо перед сном – все это поможет сохранить чистоту белья между стирками;

не ешьте и не пейте в постели, держите домашних животных подальше от простыней и снимайте грязные носки.

Напомним, обителью бактерий в доме также может быть кондиционер. Регулярное его использование представляет опасность для здоровья, поскольку так называемая"болезнь кондиционеров" связана с холодным и загрязненным воздухом в помещениях, где работает прибор.

Кроме того, эксперты назвали 4 вещи, которые нельзя хранить на кухне, поскольку они могут собирать пыль и бактерии. Среди них: ящики со специями, неисправная техника, химические вещества, а также рельефный стол и кухонные принадлежности, которые трудно вымыть.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые разработали устройство для стерилизации ультрафиолетом от коронавируса. Также устройство может эффективно уничтожать патогенные бактерии, включая золотистый стафилококк, Candida albicans и колиформные бактерии.