Болезнь кондиционеров: чем опасна и как уберечься

Кондиционер может быть настоящим спасением в жару, но многие даже не подозревают, что его регулярное использование опасно для здоровья. Так называемая "болезнь кондиционеров" связана с холодным и загрязненным воздухом в помещениях, где работает прибор.

Как пишет WeChat, самые распространенные симптомы – насморк, заложенность и зуд в носу, слезоточивость. Иногда ситуация усложняется повышением температуры тела, диареей, кашлем и даже пневмонией.

сухой воздух,

частая смена температурного режима,

размножение микроорганизмов из-за плохой циркуляции воздуха и отсутствия проветривания, а также скопление бактерий в самом приборе,

низкое содержание кислорода в помещении, где работает кондиционер.

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1. Ограничьте время нахождения в комнате, где работает кондиционер. Ежедневно проветривайте помещение.

2. Поддерживайте оптимальный температурный режим. В комнате не должно быть более чем на пять градусов прохладнее, чем на улице – температура не должна быть ниже +26. Норма влажности – 40-60%.

3. Если вам приходится долго находиться в помещении, где работает кондиционер, нужно каждый день бывать на свежем воздухе и пить больше воды для ускорения метаболизма.

4. Избегайте прямых потоков холодного воздуха, особенно если вы вспотели. Шейный отдел позвоночника, колени и другие уязвимые части тела должны оставаться в тепле.

5. Не курите там, где работает кондиционер. Регулярно чистите фильтр прибора и другие детали, где могут скапливаться патогенные микроорганизмы.

6. Не спите в автомобиле при включенном кондиционере. Из-за плохой вентиляции вы можете не заметить утечку угарного газа из двигателя и отравиться.

7. Следует сначала открывать окна, а затем включать кондиционер. Если машина долго стояла под солнцем, желательно сначала остудить салон, открыв на некоторое время окна, а затем садиться в него. Сразу включать кондиционер не нужно, чтобы избежать резкого скачка температур.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о способах охладить квартиру без использования кондиционера. В жару крайне важно правильно проветривать помещение.