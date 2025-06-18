Так в жизни бывает – полюбил и на всю жизнь.

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Это началось уже давно, когда Трамп увидел Путина. Ему понравилось все – и голый торс Владимира, и как он летает со стерхами, и как спускается на дно моря.

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А яка витримка, яке самовладання!

Справжній чоловік, як сказав про нього батько Ілона Маска.

Ведучий CNN Ларрі King питає Путіна: "Що трапилось з атомним підводним човном "Курськ?". Вона потонула – спокійно відповідає він з ледь помітною посмішкою.

Під час катастрофи Путін перебував у відпустці. Він не перервав її відразу ж після того, як йому доповіли про аварію, і повернувся з Сочі через п'ять днів після катастрофи.

Він не виявляв якихось емоцій у зв'язку з загибеллю 118 осіб.

Справжній чоловік!

Ну, а як не захоплюватися, тим як, Путін зумів величезну країну поставити на службу собі та своєму клану?

Трамп завжди мріяв про це. Може й побажав балотуватись у Президенти, щоб Путін звернув на нього увагу? Хто знає, любов здатна творити чудеса.

Звідти і впевненість закінчити війну за 24 години. І надія, що Путін йому не відмовить. Ви скажете, що тут головне – примітивне мислення та нездатність розібратися у міжнародних відносинах? Так.

Але у мене не вистачить пальців на руках і ногах, щоб перерахувати країни, які обрали і ще виберуть популістів. Але у них немає такого раболіпного відношення ні до якого іншого лідера.

А з Трампом все інакше. Він нарцис. Я був упевнений, що після того, як Путін його обдурить пару раз, він перестане мати з ним якісь стосунки, і почне постачати озброєння Україні.

А Путін просто плює йому в обличчя, а він відшукує причини, щоб йому догодити.

Може він і нарцис по натурі, але він боягузливий нарцис, хоробрий для слабких.

Ось і остання його заява на саміті G7 у Канаді.

Трамп нагадав присутнім, що ""олись G7 була G8".

"Барак Обама і особа на ім´я Трюдо не хотіли, щоб Росія була в G8. І я би сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8", – додав він.

Ніяких моральних принципів, ніякого міжнародного права для Трампа не існує.

Він повністю впевнений, що життя – це джунглі, і хто сильніший, той і правий.

Може у нього з психічним станом не все гаразд? І це може бути.

Підбиваючи підсумки можна сказати, що всі версії його поведінки не вкладаються в один стереотип.

І ще можна бути впевненим у тому, що така модель поведінки його з Путіним тільки заохочує диктатора вести війну далі.

Сподіваємося, що може скоро настане прозріння, і він зрозуміє, що США втрачають авторитет у світі.

А нам треба постаратися бути сильними, бо в цьому світі слабких не люблять. Епоха гуманізму та любові до свого ближнього закінчується.