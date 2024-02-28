Михаил Поплавский: IT-дизайнеры университета культуры будут играть в высшей лиге мировой индустрии

В Киевском университете культуры прошла презентация Факультета дизайна, рекламы и IT с торжественным открытием высокотехнологичных лабораторий для профессионально-практической подготовки студентов.

Молодежь будет учиться по специальностям: графический дизайн и реклама, моушн дизайн, дизайн среды (ландшафт, интерьер). Современное оборудование позволит студентам создавать масштабные дизайнерские проекты и воплощать неординарные решения, развивать soft, hard и meta-skills. Кроме классических профессиональных дисциплин, в учебный процесс введены новейшие образовательные программы, в частности: основы UX/UI дизайна, бизнес-презентации, основы графического дизайна, веб-дизайн, дизайн мобильных приложений, дизайн в smm, искусственный интеллект в работе дизайнера, продуктовый дизайн, полиграфия, дизайн POS и наружной рекламы, дизайн компьютерных игр, дизайн-системы в интерфейсах, айдентика.

Во время обучения студенты овладевают самыми мощными дизайнерскими программами: Adobe Photoshop, Illustrator и InDesign, Adobe After Effects и Premiere Pro, Archicad, Autodesk 3ds Max, Realtime Landscaping, 3D Lumion Landscape, V-Ray, Corona Renderer, Cinema 4D, Figma Blender, Acrobat Pro, OpenArt, Midjourney, DALLE и другие.

В инновационных лабораториях будут формироваться дизайнерские команды. Это крутой старт для будущих дизайнеров-профессионалов. Основное предназначение – развитие художественных способностей, получение навыков по цифровой графике, digital art, VFX, 3D-моделирование, моушн дизайна.

Дизайн-проектированием лабораторий занимались выпускники университета культуры, успешные дизайнеры Сергей Юришинец и Андрей Конончук. Референсы для интерьера одной из аудиторий были созданы с помощью искусственного интеллекта и взяты за основу, воплощенную дизайнерами проекта.

Обучение молодежи дизайну в ИТ-сфере профессор Павел Салига – успешный UX/UI дизайнер с 20-летним опытом в дизайн-индустрии. Он является дизайнером сайтов и приложений с миллионами пользователей, такими как Helsi.me и Dzo.com.ua. В марте 2023 года выпустил первый в Украине журнал Durchschlag, полностью сгенерированный искусственным интеллектом.

"В современном цифровом мире дизайн в сфере IT играет ключевую роль. Визуальный дизайн, интерфейсы, пользовательский опыт (UX) и другие аспекты дизайна имеют большое значение для успеха продуктов и услуг, которые мы используем каждый день. От вида и функциональности веб-сайтов до мобильных приложений и продуктов расширенной реальности дизайн является важной составной частью разработки программного обеспечения и других IT-решений.

ІТ является самой перспективной сферой с большими финансовыми вложениями, профессией будущего, поэтому нужно готовить специалистов по цифровому дизайну", – акцентировал П. Салыга.

На торжественном открытии Михаил Поплавский отметил: "Факультет дизайна, рекламы и ІТ – это инновационное креативное образовательное пространство для творческой молодежи. В эпоху диджитал-маркетинга, рекламы и стремительного развития бизнеса дизайнер – одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.

Наша цель, чтобы молодежь получила максимальную профессионально-практическую подготовку и реализовала свои творческие амбиции, воплощая их в бизнес-проекты.

Убежден, что выпускники факультета будут играть в высшей лиге мировой IT – индустрии".