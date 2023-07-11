МИД разыскал украинца, которому отказали в посадке на самолет в Израиле из-за протеза: новые подробности

Министерство иностранных дел разыскало украинца, которому отказали в посадке на самолет в Израиле из-за протеза. Оказалось, что он никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном.

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Консул помог мужчине сесть на рейс в Европу, откуда он вернется в Украину. Об этом сообщил спикер МИДа Олег Николенко.

"Мы разыскали украинца, которому отказали в посадке на самолет в аэропорту Тель-Авива несколько дней назад. Сегодня украинский консул в Израиле помог Александру сесть на рейс в Европу, откуда он отправится к своим родным в Украине. Важная информация: наш гражданин никогда не служил в рядах ВСУ и не является ветераном", – говорится в сообщении.

Николенко уточнил, что инвалидность он получил в результате ДТП много лет назад.

"Но он является украинским гражданином, поэтому для нас было обязанностью оказать ему помощь", – подчеркнул он.

Несмотря на официальные извинения авиакомпании, в МИДе отметили, что права украинского гражданина были нарушены.

"Ожидаем завершения служебного расследования, привлечения виновных к ответственности и выполнения авиаперевозчиком обязательств перед пассажиром. Будем держать этот вопрос на контроле. Защита прав и интересов всех украинцев за рубежом, независимо от их профессии и жизненных обстоятельств, является абсолютным приоритетом для МИД Украины. Граждане всегда могут рассчитывать на помощь", – резюмировал спикер ведомства.

Напомним, что инцидент произошел в Израиле. Мужчина не мог сидеть на своем месте из-за собственного протеза. Он объяснил, что потерял ногу, и летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву, чтобы попасть домой, к своей семье в Украину.

Мужчина простоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и ранил руки. Экипаж самолета заявил, что он ведет себя неадекватно, после чего украинец вынужден был покинуть рейс.

В авиакомпании Wizz Air накануне впервые публично прокомментировали ситуацию.

"Мы извиняемся за ситуацию с пассажиром на нашем рейсе. Безопасность является нашим приоритетом, поэтому экипаж ответственен за то, чтобы все пассажиры были готовы к перелету. Это было тяжелым, но необходимым решением, принятым с учетом безопасности пассажира", – отметили в авиакомпании. .

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