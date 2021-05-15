МИД ответил Путину на слова о превращении Украины в "антипод России"

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что Украина превращается в "антипод" РФ и "Антироссию". Такие заявления российского главы демонстрируют непонимание внутренних процессов в нашем государстве.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Напомним, что Путин, открывая в пятницу оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сказал:

"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости".

Кроме того, как передает ТАСС, он добавил, что власти РФ будут "своевременно реагировать на угрозы", которые якобы создаются для страны из-за ситуации в Украине.

Как отметил представитель МИД, украинцы как суверенное нация самостоятельно определяют вектор своего развития без привязки к третьим сторонам.

"Ни российские танки, ни предвестники токсичных идей "русского мира" не смогли и не смогут остановить трансформацию Украины в современное европейское демократическое государство", – подчеркнул он.

Чтобы сделать этот путь максимально сложным, Россия инвестировала значительные ресурсы, и в ответ Украина вынуждена принимать решительные меры.

"Это касается и борьбы против дезинформации, и нейтрализации агентов внешнего влияния, и ликвидации очагов, которые подрывают структурные реформы в нашем государстве", – пояснил Николенко.

"Географию изменить нельзя. После завершения российско-украинского вооруженного конфликта и деоккупации украинских территорий Украины и России придется сосуществовать на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. И чем быстрее руководство РФ осознает этот факт, тем раньше оно сможет сконцентрироваться на решении первоочередных проблем российского населения. По нашему мнению, как раз именно этого и ждут граждане России от российских властей", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL:

Путин ранее заявил, что многие представители высшего политического руководства Украины владеют бизнесом в РФ и оккупированном ею Крыму. По его мнению, это противоречит тому, что в нашей стране людей преследуют за экономические связи с Москвой.