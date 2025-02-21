'Между июнем и августом': известный украинский кинорежиссер дал интересный прогноз, когда умрет Трамп. Видео

Известный украинский кинорежиссер Александр Мухин, принимавший участие в создании более 70 кинофильмов, дал интересный прогноз. Он сказал, что президент США Дональд Трамп умрет летом через два с половиной года.

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Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал основатель "HELPER Украина" и меценат Даниил Щербаков. В соцсетях есть много видео, где Даниил помогает пожилым людям и делает для них добрые дела.

Во время случайного разговора с Александром Мухиным автор видео спросил его, когда закончится война, однако кинорежиссер не дал ответа, но отметил, что американскому президенту Дональду Трампу осталось жить недолго.

"Когда умрет новый президент, я могу сказать – через два с половиной года. Вот я вам точно скажу, между июнем и августом", – сказал мужчина.

Что известно об Александре Мухине

Родился 25 июля 1944 г. в Киеве в семье крестьянина. Окончил Киевское художественно-промышленное училище в 1954 г. и факультет журналистики Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко в 1980 году

Во время работы в кинематографии Украины Александр Мухин участвовал в создании более 70 кинофильмов, как кинооператор-постановщик, кинорежиссер и сценарист фильмов, среди которых мультфильмы: "Крылья", "Доктор Айболит", "Приключения на воде", "Млечный путь".

Более 30 кинофильмов являются лауреатами международных конкурсов и имеют самые престижные награды кинофестивалей.

Александр Мухин является членом Национального союза кинематографистов Украины и координатором Комитета мировой культуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года в одной из соцсетей украинский композитор и продюсер Руслан Квинта поделился положительным предсказанием для всего мира. Мужчине приснилось, что вскоре Вселенная начнет меняться к лучшему, однако подробностей он не рассказал.

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