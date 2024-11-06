'Видел сон': продюсер Руслан Квинта из Болгарии сделал оптимистическое предсказание для мира

Украинский композитор и продюсер Руслан Квинта, который в течение нескольких лет проживает в Болгарии, поделился положительным предсказанием для всего мира. Мужчине приснилось, что скоро Вселенная начнет меняться к лучшему.

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О своем видении продюсер рассказал на странице в соцсети Threads. Он не рассекретил деталей обнадеживающего сна, лишь кратко описал свои выводы.

"Сегодня видел сон! Очень необычный. Суть не расскажу, но вывод – с завтрашнего дня мир начнет меняться в хорошую сторону", – написал композитор.

Однако свое положительное предсказание бывший продюсер многих популярных отечественных проектов, среди которых "Голос страны", "Маскарад", "Евровидение. Национальный отбор" и другие, написал на русском языке. Такое представление информации не очень понравилось украинцам. В комментариях под постом в Telegram-канале "МУЗВАР" пользователи сети высказали свое мнение.

Руслан Квинта начал строить свою творческую карьеру в 1997 году. Он устроился композитором в студию Олега Афанасиенко "Пионер". Тогда он сотрудничал с отечественными звездами, среди которых: Евгения Власова, Ольга Юнакова, Костя Гнатенко, Алина Гросу и другие. В 2000 году он создал песню "Любовь. Яд" для Ирины Билык, а позже написал более 27 хитов для Софии Ротару.

В 2013-м Квинта стал продюсером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а с 2018 по 2020 год – "Евровидение. Национальный отбор".

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