'Метинвест' предложил концепцию быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры в Украине

Специалисты компании "Метинвест-СМЦ" разработали проекты 13 типов построек из стали. Благодаря трем предварительно изготовленным стальным элементам (prefab-решениям) – каркасу, модуля и платформе – такие здания можно построить минимум вдвое быстрее, чем обычно. Каждый тип здания выполнен в нескольких вариантах, учитывающих разные условия и обстоятельства – таким образом, население и общины смогут выбирать из более чем 200 готовых проектов. Концепцию уже представили местным общинам, и она получила положительные отзывы, пишет ГМК Центр.

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Концепция, получившая название "Стальная мечта", предусматривает проекты для жилой застройки (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальной инфраструктуры (школа, детсад, амбулатория), и инфраструктурных объектов (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие) ).

Одно из преимуществ решений, представленных Метинвестом, – скорость строительства. К примеру, восьмиэтажку можно возвести всего за девять месяцев. А детский сад – вдвое быстрее обычного.

Среди приоритетов в процессе восстановления страны – обеспечение безопасности населения и адаптация к будущим угрозам. Именно поэтому компания отдельно провела основательную работу над созданием концепции качественного укрытия. Предлагаемый проект подземного укрытия базируется на платформе, укрытие предназначено для длительного пребывания и предусматривает максимальную защиту. Татьяна Скрипка, руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ", отмечает: специалисты компании изучали мировые тренды в строительстве, чтобы спрогнозировать тенденции следующих десяти лет и применить в Украине лучшие подходы и инновационные решения. В частности, приступив к исследованию, проектанты обратили внимание, что сейчас в мире люди предпочитают комфортабельное проживание в низкоэтажной и среднеэтажной застройке. Именно поэтому команда проекта в кластере многоэтажек ограничила рамки до восьми этажей.

Сейчас "Стальную Мечту" презентуют общинам пострадавших регионов, на которые, собственно, и направлен проект. Концепция уже имеет положительные отзывы со стороны общин, что демонстрирует – она отвечает насущным потребностям восстановления. После получения обратной связи от местных властей, адаптации и совершенствования проекта, его планируют представить властям страны.

Ранее концепцию представили на архитектурно-строительном BUSINESS FORUM "Восстановление Украины. Стратегия перемен для архитекторов, девелоперов и застройщиков". Этот форум был посвящен инструментам и стратегиям послевоенного восстановления разрушенной в результате войны инфраструктуры и жилья, и там "Стальная мечта" получила одобрительные отзывы. Как известно, по предварительным данным с 24 февраля 2022 года в Украине было разрушено или повреждено почти 18,5 тыс. многоэтажек и более 142 тыс. частных усадеб. Во вражеские удары попали медицинские учреждения, школы и детсады, предприятия, объекты инфраструктуры.