Метинвест помог приобрести оборудование для больницы Покровска

В Покровскую клиническую больницу интенсивного лечения (КБИЛ) доставили оборудование и новую мебель для третьей очереди инфекционного отделения. Изначально помощь планировали оказывать беременным женщинам, больным COVID-19, а также новорожденным. Теперь в связи с наплывом заболевших и огромной потребностью в интенсивной терапии ковидное отделение стало общего профиля.

Поддержку громаде оказала Группа Метинвест. Несколько новых палат расположены в здании женской консультации (бывший роддом). В здании провели ремонт, завезли новое оборудование и мебель. Организацию закупки и доставки взяла на себя общественная организация "Покровская Платформа совместных действий".

Для больницы приобрели около 120 единиц различного оборудования – от маленьких датчиков до современного операционного стола. Кроме функциональных кроватей с ортопедическими матрасами и прикроватных тумбочек, закупили мониторы для отслеживания состояния пациентов, современную акушерскую кровать, реанимационный столик для новорожденных и различные устройства для наблюдения за состоянием пациентов.

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"Хочется поблагодарить компанию Метинвест за реализацию проектов в нашей Покровской громаде – мы видим результат и чувствуем поддержку социально ответственного бизнеса", – говорит заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова.

"Руководство Группы Метинвест еще с начала пандемии приняло решение о предоставлении системной помощи медицинским учреждениям в борьбе с опасным заболеванием", – рассказывает руководитель социальных проектов ОО "Покровская Платформа совместных действий" Юлия Боровик.

В Покровске при финансовой поддержке Метинвеста и Фонда Рината Ахметова в июле этого года была запущена в работу кислородная станция для бесперебойного обеспечения пациентов кислородом. Поставка же нового оборудования для КБИЛ – еще один пример того, как большой бизнес помогает медикам спасать жизни местных жителей.

Благодаря новым палатам инфекционное отделение Покровской КБИЛ увеличится на 20 койкомест, к каждому из которых подведены точки для подачи кислорода. А это значит, что спасенных жизней будет еще больше.