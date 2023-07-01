Метинвест Ахметова выделил 40 миллионов на ремонт поликлиники в Кривом Роге, где проходят реабилитацию раненые бойцы

Поликлиничное отделение одной из криворожских больниц, в которой проходят реабилитацию раненых военнослужащих, отремонтируют: компания Метинвест выделит на эти цели 40 миллионов гривен.

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Реконструкция поликлиники будет капитальной: предусматривает не только замену окон и ремонт фасада, но и смену лифтового оборудования. Объемы помощи и перечень работ были согласованы с операционным директором Группы Метинвест Александром Мироненко и главой Совета обороны города Александром Вилкулом.

"Уже через несколько недель планируем начинать ремонтные работы. Предусмотрена замена фасада, окон, капремонт приемного отделения, замена лифта, а также работы по благоустройству прилегающей территории. Мы понимаем, что сейчас такое время, когда состояние больниц очень важно. Поэтому, как социально ответственный бизнес решили присоединиться к восстановлению этой больницы. На реализацию проекта Метинвест направит 40 миллионов гривен", - рассказал Александр Мироненко.

Несмотря на все сложности военного времени, жители Кривого Рога, вынужденные переселенцы и раненые военнослужащие должны получать качественное медицинское облсугирование, убежден глава Совета обороны Александр Вилкул.

"Во время войны Кривой Рог стал надежной госпитальной базой. Через наши больницы прошло более 20 тысяч как раненых, так и бойцов, которым требовалось лечение различных заболеваний. Очень важно сейчас реализовать проекты в области медицины. Сейчас реализуем проект вместе с компанией Метинвест: средства будут направлены в рамках программы социального партнерства, которая много лет действует у нас в городе", - подчеркнул Вилкул.

Как известно, Метинвест Ахметова помогает больницам Кривого Рога с первых дней войны. В рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" компания наладила передачу медикаментов в Кривой Рог для создания стратегического запаса, и обеспечила регулярное поступление лекарств и расходных материалов в больницы, выполняющие функции госпиталей. Для усиления материально-технических баз медучреждений и расширения возможностей врачей в спасении жизней Метинвест передал высокотехнологичное оборудование в хирургические и травматологические отделения. С начала полномасштабного вторжения финансовая поддержка медицинской сферы Кривого Рога составила более 61 миллиона гривен.

Ранее Группа Метинвест присоединилась к проекту восстановления исторического дома в центре Запорожья, пострадавшему от вражеского ракетного удара, и направила на это 50 миллионов гривен.