Местами дождь с мокрым снегом и заморозки: синоптики дали неутешительный прогноз погоды на неделю. Видео

Погода в Украине на этой неделе (с 6 по 9 мая) будет прохладной практически во всех регионах. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах дожди с мокрым снегом.

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Кроме того, в конце недели прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на официальной Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Во вторник, 6 мая, ожидаются кратковременные дожди, которые обойдут лишь юго-восток страны. Днем температура воздуха на западе и севере будет от +12 до +15 градусов, в центральных регионах ожидается от +16 до +18. На юге столбики термометров будут показывать от +20 до +24 градусов, а на востоке – от +22 до +26.

В среду, 7 мая, дожди прогнозируют на большей части стране, кроме западных областей; на юге и востоке вероятны грозы.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами будет солнечно. В восточных и южных областях днем температура от +18 до +22 градусов, на остальной территории от +15 до +18.

Ночью синоптики прогнозируют от +4 до +9, на юго-востоке около +12.

В четверг, 8 мая, на Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатах дождь с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Температура ночью от +1 до +8 градусов (в северной части на почве заморозки 0-3), днем от +12 до +19.

В пятницу, 9 мая, дожди ожидаются на западе, юге и севере. Температура воздуха в южных и восточных регионах будет колебаться от +17 до +21 градуса, на севере и востоке от +6 до +12.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы, а самым жарким месяцем традиционно является июль.

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