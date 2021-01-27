"Мешки с пруссаками шевелятся!" Соседка рассказала о квартире в Харькове, где детей кормили собаками. Эксклюзивные фото

Соседка жителей загроможденной квартиры в Харькове, где проживало трое малолетних детей, пожаловалась на антисанитарию в этом жилище, которая начала мешать другим жителям подъезда.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту OBOZREVATEL женщина также рассказала, что социальные работники обо всем знали, но не предпринимали никаких мер. По словам пенсионерки, непригодные к жизни условия в упомянутой квартире есть уже около десяти лет.

"Как вы думаете – мне мешает или нет? Если здесь шевелятся мешки с пруссаками! Вы зайдите туда и посмотрите. Спрашивайте у соцработников. Сколько к ним обращались – и они ср*ть хотели. Они только получают деньги. Все. Это никому не надо", – возмутилась соседка скандальной семьи.

Она добавила, что соответствующим службам неоднократно сообщали о том, что в квартире есть трое голодных детей. Однако все, что купили детям, – это напиток "Тархун" и печенье.

"Я наехала, говорю: "Привезите им картофеля, нормальной пищи". Вы думаете соцработник там был хоть один? Мне хочется, чтобы у них то же самое было в офисе, что у нас здесь наверху. И мы остаемся с этим. Меня волнуют пруссаки, которые не просто лезут – прут! Он (коммунальщик. – Ред.) пришел делать дезинфекцию. Где он пришел делать дезинфекцию? Здесь, где они сдохнут сами, потому что здесь холодно, и нет ничего? Или там, где дети? Все печально", – утверждает женщина.

"Она спит хорошо, соцработник?! А они ходят, собирают и несут все, что можно принести, сюда. Они заливали 150 раз!" – поделилась криком души пенсионерка.

Позже стало известно, что из-за ужасных условий проживания детей в доме на улице Рымарской прокуратура начала уголовное производство.

В частности, оно касается ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами, которые должны заниматься защитой прав детей. Кроме того, будет изучен вопрос злостного невыполнения обязанностей матерью.

В сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры заверили, что дети из упомянутой квартиры были доставлены в Харьковскую городскую детскую больницу. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Харькова нашли квартиру, заваленную хламом и мусором. В ней вместе с мамой и бабушкой проживали трое детей, которые никогда не были на улице. Питались дети собачьим мясом. Животных убивали в том же захламленном жилище.