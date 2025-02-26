Мэра Покровска, призвавшего "заключить мир" с Россией, не видели в Донецкой области с 2022 года – ДонОВА
Городской голова Покровска Руслан Требушкин, который на сегодня в официальном "простое", с 2022 года не находится на территории Донецкой области. Где он пребывает, будут выяснять соответствующие спецслужбы.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также добавил, что в самом Покровске идет эвакуация, но в последнее время количество эвакуированных уменьшилось.
Сам Руслан Требушкин утверждает, что находится в Покровске и "постоянно общается" с горожанами.
"С начала полномасштабной войны его не было ни в Покровске, ни в Донецкой области. И где он сейчас находится, спецслужбы, я надеюсь, выяснят. Они и дадут квалифицированную оценку его выступлению", – сказал Филашкин.
Он добавил, что в Покровске, где самая "сложная ситуация", сейчас остается 6600 местных жителей.
"Для сравнения – четыре месяца назад в Покровске находилось 46 тысяч человек", – сказал глава ДонОВА.
Как сообщал OBOZ.UA, Требушкин записал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом заключить мир и "дать людям пожить". Сделал он это на русском языке, и якобы из своего рабочего кабинета в мэрии города.
Уже тогда горожане Покровска спрашивали Требушкика, где он сейчас находится, потому что в городе его давно не видели.
В свою очередь, Покровская городская военная администрация назвала обращение чиновника манипуляцией и призвала население не поддаваться ей. В ГВА подчеркнули, что сегодня украинцы не имеют права "идти на уступки перед безответственными политическими внушениями".
Также в ГВА отметили, что Требушкин "находится в официальном простое". Дело в том, что во время действия военного положения в Украине городом руководит не мэрия, а военная администрация и ее начальник. Это назначенный в 2022 году на указанную должность Сергей Добряк.
Требушкика впервые назвали коллаборантом еще в 2014 году. Тогда он занимал должность городского головы Димитрова. Известно, что Руслан Требушкин способствовал организации в этом городе так называемого "референдума о самоопределении ДНР".
Тот факт, что в Димитрове Требушкин маршировал с георгиевскими лентами и под флагами и символикой страны-агрессора, не помешал ему в 2019 году попасть в Верховную Раду в качестве депутата.
Избран он был от партии "Оппозиционный блок" в избирательном округе №50 (Донецкая область). Являлся членом Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
А в 2020 году Требушкин стал мэром Покровска.
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