Это манипуляция: мэр Покровска призвал Зеленского заключить мир, военная власть отреагировала

Мэр донецкого города Покровск Руслан Требушкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал "заключать мир", потому что "все жители" города и "большинство украинцев не хотят воевать". Официальные на время военного положения военные власти города заявили, слова Требушкина являются манипуляцией.

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В соцсети Facebook Требушкин заявил, что в городе "живут люди, постоянно просящие мира". Причем, по его утверждению, украинские военные также "хотят мира и устали воевать".

"Но статистика, которую предоставляет наш президент, говорит о том, что большинство украинцев хотят войны", - отметил Требушкин.

Все это мэр изложил на русском языке.

"Люди не хотят воевать, они устали. Те же военные, которые находятся на передовой, которых давно не меняли, люди хотят домой, они хотят, чтобы вы подарили мир. Владимир Александрович, мы в вас верим. Заключайте мир и дайте людям пожить", – призвал он.

Требушкин также предложил людям в комментариях высказать свои мнения на этот счет. Ночью 26 февраля под видео мэра люди оставили лишь 432 лайка, а подавляющее большинство комментаторов назвали слова Требушкина изменой.

В свою очередь, Покровская городская военная администрация призвала людей не "поддаваться на манипуляции" и подчеркнула, что местные жители вместе с местными властями "поддерживают президента и правительство Украины в стремлении скорейшего мира".

"Сегодня, когда президент Украины Владимир Зеленский совместно с командой на международной арене бьются за лучшие для страны условия завершения войны, а наши защитники и защитницы ежедневно, несмотря на боль, страх и смертельную опасность, бьют оккупантов, мы не имеем права идти на уступки перед безответственными политическими внушениями. Призываем жителей общины не поддаваться манипуляциям", – отметили в ГВА.

В администрации также добавили, что по закону с момента введения военной администрации руководство обществом осуществляет исключительно ее начальник, назначенный президентом, тогда как городской голова "находится в официальном простое до прекращения или отмены военного положения в Украине".

Начальником ГВА Покровска является Сергей Добряк.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении враг интенсивно атакует украинских защитников. Здесь в течение прошедшего дня агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов - в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надеевка, Преображенка и Андреевка.

По предварительным подсчетам, за вчера украинские воины на данном направлении обезвредили 176 кафиров, 85 из них – безвозвратно.

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