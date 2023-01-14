Мэр Харькова Терехов будет судиться с языковым омбудсменом Кременем из-за штрафа за русский язык: появились подробности

Харьковский городской голова Игорь Терехов намерен судиться с языковым омбудсменом Тарасом Кременем из-за повторного штрафа. Уполномоченный по защите государственного языка применил санкции в отношении мэра Харькова в связи с использованием русского языка.

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Примечательно, что Терехов намерен оспорить в суде штраф не как городской голова, а как физическое лицо. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал представитель мэрии Харькова Юрий Сидоренко.

По его словам, суть иска неизвестна, потому что Терехов обратился в суд как частное лицо. В свою очередь Кремень подтвердил, что харьковский городской голова будет против него судиться.

Согласно сути иска, Терехов намерен обжаловать постановление о наложении второго штрафа за использование негосударственного языка. Уполномоченный по защите государственного языка объяснил, что мэр Харькова использовал негосударственный язык в Telegram-канале.

Языковой омбудсмен в первый раз вынес предупреждение Терехову, однако в связи с тем, что мэр продолжил использовать негосударственный язык, было предложено предоставить объяснения. Из-за отсутствия какой-либо реакции, принято решение о наложении штрафа.

К слову, размер штрафа составляет 3400 гривен, средства от уплаты которого поступают в местные бюджеты.

Напомним, в ноябре 2022 харьковского городского голову Игоря Терехова оштрафовали за то, что в своих обращениях к жителям города во время телемарафона "Єдині новини" он говорил по-русски.

К слову, популярный украинский певец, юморист и ведущий Владимир Дантес обратился к мэру Харькова Игорю Терехову, который заявил, что продолжит общаться с земляками на русском языке. Музыкант считает такую позицию неправильной, поскольку именно городской глава должен своим примером поощрять харьковчан переходить на украинский.

Ранее среди украинцев провели соцопрос, по результатам которого более 80% респондентов высказались за то, чтобы украинский язык был единственным государственным.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 16 июля 2022 начала действовать 27 статья Закона о языке ("Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного"). Она предполагает обязательное наличие украиноязычной версии всех украинских сайтов и веб-интерфейсов.

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