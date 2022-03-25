Большинство украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране – соцопрос

Абсолютное большинство (83%) опрошенных украинцев высказались за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах.

Это показали результаты шестого общенационального опроса группы "Рейтинг" на фоне войны, что касался языкового вопроса. Отмечается, что до войны за предоставление государственного статуса русскому языку выступала почти четверть, а сегодня – всего 7% респондентов.

Социологи напомнили, что в мирное время за предоставление статуса государственному русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких была только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое.

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Также, согласно предыдущему опросу "Рейтинга", 77% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Только 14% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Опрос проведен среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 19 марта 2022.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский актер, художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель-шоу" Егор Крутоголов после начала полномасштабной войны России против Украины перешел на украинский язык общения. Он признался, что раньше считал себя ущемленным, а теперь понимает: наш язык – это оружие.

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