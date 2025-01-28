'Меня накрыло, я чувствовал себя маленьким': Украинец, вернувшийся из Ирландии во время войны, рассказал свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Борис Дрожак – автор патентов в сфере искусственного интеллекта, главный инженер DataRobot и пение изобретатель системы дистанционного разминирования "Змей". История Бориса вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Борис жил в Ирландии и вернулся в Украину уже после начала полномасштабной войны. Признается, что решение было эмоциональным и прагматичным одновременно:

"По горизонту люди живут свои обычные жизни. Максимум, о чем они думают – это о семье, и может еще о полете на Марс. Никто ни о чем не переживает. А здесь чувствуешь себя живым", – рассказывает Борис Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В то же время Борис отдавал себе отчет, что будет полезнее здесь, дома, и не хотел, чтобы пропала его страна.

"Больше всего мне было страшно, что россияне будут продолжать жестоко убивать людей – так, как поступили с моей сотрудницей. Я когда узнал это, меня накрыло, я почувствовал себя как маленьким", – рассказывает Борис.

Об истории, поразившей его до глубины души и направлении бизнеса в помощь стране Борис рассказывает по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0(800) 509 001.