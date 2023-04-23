Мельник заявил, что Германия передала Украине только 6% своих Leopard 2

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что Германия передала Украине лишь 6% своих танков Leopard 2. При этом Берлин не передал ни одного БТР Fuchs или Wiesel.

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Хотя именно эта техника необходима Вооруженным силам Украины для успешного контрнаступления. Об этом Мельник сообщил в эфире всеукраинского телемарафона.

"Они нам дали 18 танков Leopard 2. Германия сама имеет 382 таких танков. То есть нам дали только 6% от танков, которые Германия имеет. Почему не дать еще хотя бы 18? А еще лучше 50 или 100 танков. Я не понимаю, почему ", – сказал он, добавив, что возможность передать их у Германии есть.

В то же время, по его словам, Украина не получила от властей ФРГ ни одного БТР Fuchs, хотя у немцев около 600 машин.

"Бундесвер владеет около 600 бронетехники Fuchs. Это БТР, чтобы войска могли быстро передвигаться. У них есть 600 таких машин, а мы ни одной не получили..." – отметил замминистра.

Он добавил, что такая же ситуация и с БТР Wiesel, которых у Германии 300 единиц.

"А мы ни одной не получили. Это то, что нам нужно для наступления", – резюмировал Мельник.

В Германии заявили, что их истребители Tornado и Eurofighter "не подходят" для размещения в Украине. Они имеют совсем другие возможности, "чем те, которые необходимы в сложившейся боевой ситуации" на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украину из Германии доставили систему ПВО – зенитный ракетный комплекс Patriot. Количество ЗРК не раскрывается, но отмечается, что ПВО поставили в Украину ракеты;

– также Германия настаивает на введении санкций против российской атомной энергетики. Там призывают ЕС сделать это в рамках следующего пакета ограничений.

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