Германия хочет ввести "ядерные" санкции против России – Reuters

Германия настаивает на введении санкций против российской атомной энергетики. Там призывают ЕС сделать это уже в рамках следующего пакета ограничений.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: причиной необходимости введения санкций против российской атомной энергетики могут быть миллионные прибыли РФ.

"Германия настаивает на том, чтобы Европейский Союз включил гражданский атомный сектор в новый пакет санкций блока против России. ... Ведь торговля с российской атомной энергетикой на сотни миллионов евро до сих пор прямо не пострадала", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по словам министра экономики Германии Роберта Хабека, то, что ядерный сектор российской экономики так и не ощутил на себе влияние санкций, не имеет оправданий. "Ядерные технологии – чрезвычайно чувствительная область. Здесь больше не может быть "обычного бизнеса", – отметил он.

Отметим, что в настоящее время, кремлевский ядерный гигант "Росатом" остается крупнейшим в мире экспортером реакторов и топлива – даже несмотря на санкции против РФ.

Страны G7 создали ядерный альянс против России

В то же время Великобритания, США, Канада, Япония и Франция – ядерные державы "Большой семерки" (G7) – создали альянс, целью которого является вытеснение России из глобальных цепочек поставок ядерного топлива. "Это соглашение будет использовано в качестве основы для полного вытеснения Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это следует как можно быстрее, чтобы лишить его (Путина. – Ред.) средств для финансирования варварской атаки на Украину", – говорится в соответствующем заявлении.

Как объяснила советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль, такое решение стран G7 очень важно для Украины. Ведь до сих пор ни одна страна (кроме самой Украины) не ввела санкции против российского атомного сектора, даже несмотря на захват ЗАЭС и ядерный шантаж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против атомной отрасли России. Под ограничения попали 200 российских компаний, в том числе "Росатом" и его филиалы.

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