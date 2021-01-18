Медики рассказали о состоянии туриста, который при -17 потерялся в Карпатах и дошел до Румынии

25-летний турист, который заблудился в Карпатах, а затем был найден спасателями, находится в львовском ожоговом центре с обморожением конечностей.

Об этом сообщила ТСН. По словам медиков, парень крайне обессилен.

Он получил обморожение ног, врачи борются за их спасение.

Напомним, сотрудники ГСЧС и волонтеры в поисках туриста два дня прочесывали горы, несмотря на 17-градусный мороз и вьюгу. Обессиленного путешественника обнаружили аж на территории Румынии – в полукилометре от границы.

До тех пор он один провел в горах 8 дней.

Координаты волонтерам передали друзья туриста, которым он смог отправить смс-сообщение. По их словам, если бы не вышли на поиски сразу, до рассвета парень мог бы не дожить.

О львовянине известно немного, по специальности он агроном, в горы отправился один. Экипирован был как новичок.

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