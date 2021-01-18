Медики рассказали о состоянии туриста, который при -17 потерялся в Карпатах и дошел до Румынии
25-летний турист, который заблудился в Карпатах, а затем был найден спасателями, находится в львовском ожоговом центре с обморожением конечностей.
Об этом сообщила ТСН. По словам медиков, парень крайне обессилен.
Он получил обморожение ног, врачи борются за их спасение.
Напомним, сотрудники ГСЧС и волонтеры в поисках туриста два дня прочесывали горы, несмотря на 17-градусный мороз и вьюгу. Обессиленного путешественника обнаружили аж на территории Румынии – в полукилометре от границы.
До тех пор он один провел в горах 8 дней.
Координаты волонтерам передали друзья туриста, которым он смог отправить смс-сообщение. По их словам, если бы не вышли на поиски сразу, до рассвета парень мог бы не дожить.
О львовянине известно немного, по специальности он агроном, в горы отправился один. Экипирован был как новичок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
заблудившегося в Карпатах 25-летнего львовянина, которого нашли на второй день поисков, госпитализировали. Он проходит обследование в Раховской районной больнице.
Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 сотрудников ГСЧС и 6 единиц техники.
Спасатели рассказали, как им удалось найти 25-летнего львовянина, который заблудился в Карпатах.