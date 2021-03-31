Медики о годе работы Степанова главой Минздрава: министр с нами на передовой

Ряд ведущих медиков Украины оценили год работы Максима Степанова на должности главы Министерства здравоохранения. В частности, по их мнению, не смотря на вызовы пандемии COVID-19, которая усложнила работу ведомства, министр остался с медиками на передовой.

Об этом пишет "Интерфакс Украина". По мнению медиков, Степанов – хороший администратор и менеджер, который способен принимать удар на себя.

Так, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медуниверситета Татьяна Чумаченко считает, что "ему было очень непросто работать". По ее мнению, стандарты оказания помощи больным COVID-19 были разработаны достаточно быстро.

Под руководством Степанова, как отметила Чумаченко, в Украине вспомнили об эпидемиологах и начинают возвращать эпидемиологическую службу – начали готовить для нее кадры, интернатуру.

Вместе с тем Чумаченко подчеркнула, что "хотелось бы, чтобы многое преодолевалось быстрее".

"Хотелось бы, чтобы та же вакцинальная кампания проходила более интенсивно. Здесь уже имеют значение коммуникации, готовятся мобильные бригады, временные прививочные пункты. Дело за тем, чтобы люди понимали, что такое вакцины и зачем их нужно вводить", – сказала она.

В свою очередь директор госпредприятия "Институт сердца Министерства здравоохранения" Борис Тодуров позитивно оценил деятельность Степанова на посту министра. Он отметил, что Степанов – первый министр, который повернулся лицом к врачам, который их слышит, старается помочь, там, где это в его компетенции.

Тодуров также отметил роль Степанова в развитии трансплантологии в Украине. По словам медика, пациенты, которые нуждаются в трансплантации, уже практически перестали уезжать за рубеж с этой целью.

"В настоящее время при министерской каденции Степанова сделано много трансплантаций, открыт реестр, начали оплачивать трансплантацию. Это его заслуга во многом. Мы, как хирурги и трансплантологи, не можем этого не ценить", – сказал он.

При этом Тодуров подчеркнул необходимость объективной оценки деятельности Степанова на посту министра.

"Есть вещи, на которые мы повлиять не можем, из-за которых на него сыплются обвинения, но мы оцениваем объективно, где он может влиять на ситуацию, а где нет, иногда обвинения бывают очень неоправданными", – считает эксперт.

Вместе с тем, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медуниверситета им.Данила Галицкого Наталья Виноград отметила, что Степанов "очень хороший министр, администратор и менеджер, он принимает решения и принимает удар на себя".

"Решения сложного времени – это не банальная ситуация. Я не знаю до конца все аспекты его работы, но там, где мне пришлось участвовать, я вижу, что он очень эффективно работает. Время тяжелое, но за год сделано очень много. У нас перед ним были 21 министр и четверо исполняющих обязанности. Важно, что ему верит медицинское сообщество", –сказала она.

Позитивно оценил работу Степанова на должности министра в период пандемии COVID-19 и президент Украинской федерации профессиональных медицинских объединений, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

"Мы находимся в состоянии войны. Есть вещи, которые зависят от Степанова, от медиков, а есть те, которые не зависят. Мне кажется, что медики достойно держат этот удар, в том числе и благодаря тому, что министр сегодня с нами на передовой", – сказал он.