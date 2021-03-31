Медики про рік роботи Степанова главою МОЗ: міністр з нами на передовій

Ряд провідних медиків України оцінили рік роботи Максима Степанова на посаді глави Міністерства охорони здоров'я. Зокрема, на їхню думку, не зважаючи на виклики пандемії COVID-19, яка ускладнила роботу відомства, міністр залишився з медиками на передовій.

Про це пише "Інтерфакс Україна". На думку медиків, Степанов – хороший адміністратор і менеджер, який здатний приймати удар на себе.

Так, докторка медичних наук, завідувачка кафедри епідеміології Харківського національного медуніверситету Тетяна Чумаченко вважає, що "йому було дуже непросто працювати". На її думку, стандарти надання допомоги хворим COVID-19 були розроблені досить швидко.

Під керівництвом Степанова, як зазначила Чумаченко, в Україні згадали про епідеміологію та починають повертати епідеміологічну службу – почали готувати для неї кадри, інтернатуру.

Разом з тим Чумаченко підкреслила, що "хотілося б, щоб багато чого вдавалося долати швидше".

"Хотілося б, щоб та ж вакцинальна кампанія проходила більш інтенсивно. Тут вже мають значення комунікації, готуються мобільні бригади, тимчасові прищепні пункти. Справа за тим, щоб люди розуміли, що таке вакцини і навіщо їх потрібно вводити", – сказала вона.

Зі свого боку директор держпідприємства "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я" Борис Тодуров позитивно оцінив діяльність Степанова на посаді міністра. Він зазначив, що Степанов – перший міністр, який повернувся обличчям до лікарів, який їх чує, намагається допомогти, там, де це в його компетенції.

Тодуров також наголосив на ролі Степанова в розвитку трансплантології в Україні. За словами медика, пацієнти, які потребують трансплантації, вже практично перестали виїжджати за кордон з цією метою.

"В даний час при міністерській каденції Степанова зроблено багато трансплантацій, відкритий реєстр, почали оплачувати трансплантацію. Це його заслуга багато в чому. Ми, як хірурги і трансплантологи, не можемо цього не цінувати", – сказав він.

При цьому Тодуров наголосив на необхідності об'єктивної оцінки діяльності Степанова на посаді міністра.

"Є речі, на які ми вплинути не можемо, через які на нього сиплються звинувачення, але ми оцінюємо об'єктивно, де він може впливати на ситуацію, а де ні, іноді звинувачення бувають дуже невиправданими", – вважає експерт.

Разом з тим, докторка медичних наук, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету ім.Данила Галицького Наталя Виноград зазначила, що Степанов "дуже хороший міністр, адміністратор і менеджер, він ухвалює рішення і приймає удар на себе".

"Рішення складного часу – це не банальна ситуація. Я не знаю до кінця всі аспекти його роботи, але там, де мені довелося брати участь, я бачу, що він дуже ефективно працює. Час важкий, але за рік зроблено дуже багато. У нас перед ним були 21 міністр і четверо виконуючих обов'язки. Важливо, що йому вірить медична спільнота", – сказала вона.

Позитивно оцінив роботу Степанова на посаді міністра в період пандемії COVID-19 і президент Української федерації професійних медичних об'єднань, директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини В'ячеслав Камінський.

"Ми знаходимося в стані війни. Є речі, які залежать від Степанова, від медиків, а є ті, які не залежать. Мені здається, що медики гідно тримають цей удар, зокрема і завдяки тому, що міністр сьогодні з нами на передовій", – сказав він.