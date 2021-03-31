Медик ВСУ рассказала, как спасала раненого под Шумами воина

Боевой медик 10 горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, 24-летняя Светлана Землина смогла спасти раненого под Шумами побратима просто под обстрелом. Кроме того, она мгновенно должна была выбирать, кому из двух выживших бойцов ее помощь нужна первому.

Воспоминаниями девушки о бое, во время которого погибли четверо украинских Героев, поделилась пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Все началось с того, что из окопа опорника медик увидела несколько неподвижных тел, расстояние до которых было примерно 100 метров. Чтобы добраться до них, Землиной пришлось ползти по грязи. В процессе она думала только об одном – чтобы все были живы.

Однако у первого воина, к которому доползла медик, пульса и признаков жизни не было. Осмотревшись, девушка поняла, что погибли еще трое ребят. Однако на поле боя лежало и двое раненых.

Ими оказались двое опытных саперов, которые с группой прибыли на разминирование территории. Оценив обстановку, Светлана поползла к тому, у кого на руке, ноге и боку проступала кровь от ранений, он был в сознании.

Второй парень движением показал, что в помощи не нуждается. Тогда Светлана на раненные руку и ногу сапера наложила турникеты, чтобы остановить кровотечение. Помогали ей в этом сержанты, потому что мужчина был намного больше, чем девушка. После этого раненого оттащили в укрытие. Все это время защитник был в сознании и выполнял команды медика. При этом вражеский огонь ни на минуту не прекращался.

"Что-то там свистело над головой, но я не обращала на то внимание – нужно было спасать раненых", – вспоминает юная Героиня.

Ситуация осложнялась еще и тем, что местность была открыта, поэтому безопасно было только за небольшой насыпью, куда и затянули раненого сапера. Уже там Светлана наложила на места его ранений тугие повязки и уколола обезболивающее. Другой раненый дополз туда сам.

Горные пехотинцы из опорного пункта огнем в направлении врага прикрыли группу, и через мгновение все уже были в окопе. Там девушка поправила турникеты и повязки, а ребята понесли раненого в направлении наблюдательного пункта роты, куда уже прибыл автомобиль для эвакуации.

Как рассказали в штабе ООС, несмотря на юный возраст, Землина является опытным боевым медиком. В рядах бриагады "Эдельвейс" она несет службу уже в течение трех лет. После окончания Ривненского медицинского колледжа девушка стала единственной из своей группы, кто пошел в военкомат.

"Пример старшего брата Александра, который четыре года воевал в составе Новоград-Волынской бригады, пожалуй повлиял тогда на мое решение", – призналась она.

Напомним, руководство 10-горно-штурмовой бригады представило Землину к награждению орденом Богдана Хмельницкого.

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