Медиа стандарт или верифицированный список паблишеров: Publishers и Market Standards IAB Украина проведут общий прямой эфир

9 декабря 2021 года комитеты Publishers и Market Standards IAB Украина проведут общий прямой эфир, посвященный теме "Медиа стандарт или верифицированный список паблишеров: путь Украины".

В рамках эфира представители платформ, рекламодатели, аудиторы, паблишеры обсудят мировой опыт, альтернативные решения, за и против адаптации подхода списка верифицированных паблишеров в Украине. Актуальные потребности рекламодателей и агентств. Что получит или потеряет интернет индустрия от внедрения медиа стандарта.

Модератор: Анастасия Байдаченко СЕО IAB Ukraine

Спикеры:

Мила Крутченко Chief Digital Officer в RAZOM GROUP

Видео дня

Иосиф Пинтус Основатель и директор "РБК-Украина"

Станислав Тельпис Chief Commercial Officer в Admixer Advertising

Коля Рекеда CMO в MGID

Приглашенные эксперты:

Сергей Сальников Head of Digital в Media Audit Institute

Дмитрий Шуплецов Lead Digital Expert в Kwendi Media Audit

Максим Казьмин Head of Digital Sales в 1+1 media

Кирилл Ежов Директор операционного департамента Kantar Украина

Сергей Колесников Digital Manager в КРКА УКРАИНА

Регистрация и подробности по ссылке.