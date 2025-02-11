'Мечтаю забыть о ходунках': Елена из Бахмута прошла курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

В голове Елены навсегда останутся обломки после ранения в Бахмуте. Она еще вынуждена опираться на ходунки и мечтает, когда сможет оставить их в прошлом. Шагом к этому стал курс физической реабилитации и психологического восстановления в санатории Закарпатья, который обеспечил ей Фонд Рината Ахметова.

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"Я очень благодарна, прогресс очень велик. С утра мы ходим в соляную комнату, она дает положительные эмоции. Нравится аквааэробика, хотя я и занимаюсь там не как все, а как у меня выходит. Также посещаю два бассейна, массаж, грязи, принимаю фиточаи", – делится впечатлениями Елена.

Сейчас о самом страшном моменте жизни – ее ранении – женщина рассказывает с юмором. Говорит: от взрыва упала на спину и сразу перестала чувствовать ноги – боялась даже глянуть туда. От шока она не сразу распознала военного медика, подумала, что видит перед собой ангела-хранителя.

Тяжелораненую Елену лечили сначала в Краматорске, затем – в Днепре и Львове. В санаторий женщина приехала с посттравматическими повреждениями и обломками в шее. О положительной динамике лечения рассказала врач-терапевт Оксана Фридманская.

"У пациентки стабилизировалось давление, благодаря чему мы смогли давать ранее противопоказанные процедуры. Она получает лечение в большом плавательном и термальном бассейне, грязелечение, физиопроцедуры, массажи, психологическую помощь и т.д. Она чувствует себя хорошо", – говорит медикиня.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).