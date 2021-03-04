В Украине сходят снега и от Путина можно ждать любых сюрпризов. Оккупационные российские войска готовы нагнетать эскалацию на Донбассе. Особенно учитывая то, что Москва позволила этим террористическим силам открывать огонь на поражение и уничтожение огневых точек украинской армии.

По всему видно, что российский диктатор готов резко увеличить конфронтацию на донбасском фронте, а возможно и бросить подчиненные России силы в наступление по всему периметру не оккупированной части Донбасса.

Таким образом, у Украины остается менее двух месяцев до того времени, когда улучшатся погодные условия и террористические формирования и тяжелая техника будут способны передвигаться не только по центральным заасфальтированным дорогам.

Фактически можно говорить о том, что односторонним выходом из хрупкого перемирия Россия посылает Украине четкий сигнал – “с вами договориться на наших условиях не удалось. Теперь мы будем вас принуждать к миру силой".

В настоящее время у украинского руководства остается в запасе не так уж много вариантов реагирования на запугивание Кремля. Или оно заявит, что сейчас важно не поддаваться на российские провокации, и подчеркнет, что Украина в одностороннем порядке будет продолжать соблюдать “перемирие".

Или же признает, что концепция – “просто надо перестать стрелять", не сработала и нужно рассматривать различные возможности противостояния российским войскам, привлекая к обсуждению этого вопроса союзников Украины, в первую очередь, Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду и Польшу.

Возникают сразу вопросы, как теперь быть с широко разрекламированным отводом войск? Будут ли они возвращаться на предыдущие места своей дислокации? Ведь эти украинские территории в прошлые годы так тяжело отвоевывали у противника и так легко с них отошли.

И что делать с “разминированием"? Ведь можно не сомневаться, что у врага давно уже на картах обозначены коридоры, по которым беспрепятственно можно продвигаться к не оккупированным Россией территориям Донбасса.

Неужели с самого начала было непонятно, что этим поспешным разминированием открыли вражеской армии дорогу не только на Донбасс, но и на другие территории Украинского государства.

Меньшее о чем можно здесь говорить, это о потере времени, ведь несмотря на это “перемирие", российская сторона всю осень и зиму наращивала свои силы на донбасском направлении и укрепляла боеготовность своих террористических подразделений.

Поэтому для Путина возобновить активную фазу войны с Украиной не составляет никаких проблем. Необходимо просто удачно выбрать время. Не исключено, что одной из дат начала эскалации на Донбассе может быть запланированная Москвой на середину лета достройка “Северного потока-2".

После чего у Кремля будут развязаны руки, и, как там считают, они на любое увеличение санкций смогут просто больше не обращать внимания.

Если канцлер Германии Ангела Меркель поможет Путину достроить “Северный поток-2", то этим она подтолкнет Российскую Федерацию к новому вторжению на украинские земли.

Ведь после этого Путин откажется от подачи газа в Европу через украинские газопроводы, мотивируя это решение тем, что для России, с экономической точки зрения, намного рентабельнее прокачивать газ в ЕС через “Северный поток-2".

Путину нужна новая война с Украиной для того, чтобы на нее списать все колоссальные просчеты и проколы своего правления. Тогда, находясь в “патриотическом угаре", большинство россиян сразу же станут “патриотами".

Не так давно Путин пообещал не бросать Донбасс при любых условиях. Еще бы. Донбасс, Приднестровье, Нагорный Карабах, Грузия, Осетия, Чечня, Беларусь, Сирия – Путину нужна война, нужны горячие точки по всему миру. А мир Путину точно не нужен.

Россия сегодня за полшага до того, чтобы стать такой же закрытой страной, как Северная Корея. При таких условиях санкции не будут мешать Москве производить больше танков, самолетов и ракет.

Путин делает ставку на то, что во время войны россияне в коллективном “экстазе патриотизма", забудут обо всех своих проблемах и несчастьях. И народная любовь к “вождю нации" станет доминирующей силой, притушит “магму протестных настроений" и заблокирует извержение вулкана народного недовольства.

Но поднимая ставки и мечтая о всем Донбассе Путин не учел одного, слишком высокой может оказаться для него цена. Санкции резко усилятся, уровень жизни продолжит падать, цены и налоги будут расти, а зарплаты и пенсии нет. Выдержат ли весь этот груз проблем “путинские патриоты"?

И нужно сделать погрешность на то, что персональными санкциями для России это точно не обойдется. Здесь Запад пойдет куда дальше, и дело может быть не только в “Северном потоке-2" или SWIFT – международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей.

У Российской Федерации есть одно очень уязвимое место, санкции против которой Москва ничем не будет способна перекрыть. Это замена парка самолетов для перевозки гражданских пассажиров, замещение которых на российские займет десятилетия.

Если на Западе прекратят обслуживание и поставку запасных частей для закупленных Россией самолетов Boeing и Airbus, то долго продолжать летать они не смогут. А если вдруг в Москве решат сами выпускать к ним запасные части, то и это не сработает. Поскольку комплектующие к самолетам должны быть только оригинальные, иначе в международных аэропортах их в небо не выпустят.

Импортозамещение – это чрезвычайно долгий и затратный процесс, на который уходят годы. Но об этом в Кремле почему-то думать не хотят.

Москва зависима от международной кооперации по очень многим позициям. Путин должен был бы все это учитывать перед тем, как вынашивать свои милитаристские планы в отношении Украины и других соседних государств.

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